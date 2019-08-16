70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №6

Очередная задача популярного характера.

Григорий Попов, “Problemesis”, 2005

мат в 8 ходов

1. Лa1 b4 2. Крb1 d4 3. Фc1 f5 4. Лd1 f4 5. Сe1 Сf2 6. С:f2+ g1Ф 7. Л:g1+ hgФ 8. Ф:g1#

Конечно, это не гроссмейстерского уровня задача. Я в то время работал на Ж/Д, в Белгородской дистанции пути. Захотелось сделать многоходовку с манёврами фигур, напоминающими движения тепловозов, вагонов ... Опубликовал её в французском журнале. Неожиданно эта задача заинтересовала английских любителей композиции. И на одном сайте эту задачу использовали для иллюстрации совсем другой житейской ситуации. Лондон, метро в час пик. Все уплотняются и в вагон втискивается ещё одна "сардина"...

Позднее, автор многих шахматных историй Валентин Лидер, использовал эту задачу для новеллы о парламентских страстях. (чтобы ввести в парламент новую фигуру(слона h4), потребовалась перетасовка должностей…)

Так что в задаче или этюде кроме художественной ценности может содержаться ещё такой элемент, как символизм, надо только его увидеть.