70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №6

Опубликовано пт, 16/08/2019 - 18:19 пользователем PopovGL

Очередная задача популярного характера.

Григорий  Попов, “Problemesis”, 2005

мат в 8 ходов

1. Лa1    b4   2. Крb1    d4   3. Фc1     f5   4. Лd1     f4   5. Сe1     Сf2   6. С:f2+   g1Ф   7. Л:g1+   hgФ   8. Ф:g1#

Конечно, это не гроссмейстерского уровня задача. Я в то время работал на Ж/Д, в Белгородской дистанции пути. Захотелось сделать многоходовку с манёврами фигур, напоминающими движения тепловозов, вагонов ... Опубликовал её в французском журнале. Неожиданно эта задача заинтересовала английских любителей композиции. И на одном сайте эту задачу использовали для иллюстрации совсем другой житейской ситуации. Лондон, метро в час пик. Все уплотняются и в вагон втискивается ещё одна "сардина"...

Позднее,  автор многих шахматных историй Валентин Лидер, использовал эту задачу для новеллы о парламентских страстях. (чтобы ввести в парламент новую фигуру(слона h4), потребовалась перетасовка должностей…)

Так что в задаче или этюде кроме художественной ценности может содержаться ещё такой элемент, как символизм, надо только его увидеть.

 

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