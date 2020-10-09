70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №59

Опубликовано пт, 09/10/2020 - 13:46 пользователем PopovGL

Название конкурса, из которого демонстрируется сегодняшняя задача, называется “Гравюра”. Гравюра – шахматная композиция с числом фигур 8, 9 или 10.

Даже при таком малом количестве фигур можно демонстрировать задачи с большим содержанием.

Григорий Попов, “Гравюра-2017”

мат в 9 ходов

Не проходит сразу –  1. Сf7+? из-за 1. … С:f7 или 1. … Кe6.

Вначале необходимо устранить эти 2 препятствия.  1. Сg6!(2. Сd3#) Кf3+ 2. Крe3   Кe1

Теперь, если 3. Сe8?(4. Сb5#) , то Кc2+ 4. Крd2  Кd4! – конь, отражая угрозы,  совершает вращательное движение.   

Если продолжить - 5. Сg6(6. Сd3#) Кf3+ 6. Крe3  Кe1 … - получится “perpetuum mobile”!

Поэтому белый король уходит от возможного шаха, выключая “вечный двигатель”, а чёрный слон идёт пытаться запустить остановившийся двигатель -

3. Крe2!(4. Сe8) Сe6 4. Сe8(return, 5. Сb5#) Сg4+  - слон отвлечён от ’f7’, первое препятствие снято.

Теперь, если 5. Крe3?  Кc2+ 6. Крd2  Кd4! – вращение продолжилось бы.

Но есть ещё – 5. Крd2!  Кf3+  6. Крe3  Кd4

Вращение продолжилось, но в другую сторону и в результате конь попадает под 2 удара - 

7. С:d4   b2 – второе препятствие(чёрный конь) устранёно и теперь плановый финал - 8. Сf7+  Сe6  9. С:e6# - экономичный мат.

 

 

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