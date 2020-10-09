70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №59

Название конкурса, из которого демонстрируется сегодняшняя задача, называется “Гравюра”. Гравюра – шахматная композиция с числом фигур 8, 9 или 10.

Даже при таком малом количестве фигур можно демонстрировать задачи с большим содержанием.

Григорий Попов, “Гравюра-2017”

мат в 9 ходов

Не проходит сразу – 1. Сf7+? из-за 1. … С:f7 или 1. … Кe6.

Вначале необходимо устранить эти 2 препятствия. 1. Сg6!(2. Сd3#) Кf3+ 2. Крe3 Кe1

Теперь, если 3. Сe8?(4. Сb5#) , то Кc2+ 4. Крd2 Кd4! – конь, отражая угрозы, совершает вращательное движение.

Если продолжить - 5. Сg6(6. Сd3#) Кf3+ 6. Крe3 Кe1 … - получится “perpetuum mobile”!

Поэтому белый король уходит от возможного шаха, выключая “вечный двигатель”, а чёрный слон идёт пытаться запустить остановившийся двигатель -

3. Крe2!(4. Сe8) Сe6 4. Сe8(return, 5. Сb5#) Сg4+ - слон отвлечён от ’f7’, первое препятствие снято.

Теперь, если 5. Крe3? Кc2+ 6. Крd2 Кd4! – вращение продолжилось бы.

Но есть ещё – 5. Крd2! Кf3+ 6. Крe3 Кd4

Вращение продолжилось, но в другую сторону и в результате конь попадает под 2 удара -

7. С:d4 b2 – второе препятствие(чёрный конь) устранёно и теперь плановый финал - 8. Сf7+ Сe6 9. С:e6# - экономичный мат.