70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №58

Григорий Попов, SuperProblem, 24/03/2017

мат в 11 ходов

Белым мешает своя же ладья. Поэтому надо избавиться от неё.

1. Сa4!(2. Сc6#) Кe6+ 2. Крd6 Кd8 3. Сd1(4. Сf3#) К:f7+ 4. Крc5 Кg5–

повторилась исходная позиция без ладьи. При этом чёрный конь совершил вращение. Теперь мат в 7 ходов проходит -

5. Сa4(6. Сc6#) Кe6+ 6. Крd6 Кd8 7. Сe8(8. С:g6+) f5 8. С:g6 Кf7+ 9. Крc5 Кd6 10. Кр:d6 ~ 11. С:f5#;

9. … Кh6 10. С:h6 ~ 11. С:f5#

Интересен механизм - преобразование возвратно-поступательного движения белого слона и короля во вращательное движение чёрного коня.