70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №57

Опубликовано пт, 25/09/2020 - 14:37 пользователем PopovGL

Замысел очередной многоходовки схож с замыслом предыдущей задачи.

Белая и чёрная ладья выписывают геометрические фигуры.

Григорий Попов, 5th FIDE World Cup in Composing for 2017

мат в 18 ходов

1. Лg5!(2. Лg8#)  Лc8+  2. Крd2  Лc2+  3. Крd1  Лg2    4. Лa5(5. Лa8#)   Лg1+   5. Крd2  Лg2+  6. Кр:c1  Лc2+

 7. Крd1   Лc8   8. Лg5  Лd8+   9. Крc1  Лc8+ 10. Крd2  Лc2+  11. Крd1  Лg2   12. Лa5  Лg1+     

13. Крd2  Лg2+  14. Крc3   Лc2+  15. Крb4  Лc8  16. Лg5  Лc4+   17. Кр:c4  Крe8(~)   18. Лg8#

 

 

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