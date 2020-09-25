70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №57
Опубликовано пт, 25/09/2020 - 14:37 пользователем PopovGL
Замысел очередной многоходовки схож с замыслом предыдущей задачи.
Белая и чёрная ладья выписывают геометрические фигуры.
Григорий Попов, 5th FIDE World Cup in Composing for 2017
мат в 18 ходов
1. Лg5!(2. Лg8#) Лc8+ 2. Крd2 Лc2+ 3. Крd1 Лg2 4. Лa5(5. Лa8#) Лg1+ 5. Крd2 Лg2+ 6. Кр:c1 Лc2+
7. Крd1 Лc8 8. Лg5 Лd8+ 9. Крc1 Лc8+ 10. Крd2 Лc2+ 11. Крd1 Лg2 12. Лa5 Лg1+
13. Крd2 Лg2+ 14. Крc3 Лc2+ 15. Крb4 Лc8 16. Лg5 Лc4+ 17. Кр:c4 Крe8(~) 18. Лg8#
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