70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №56
Опубликовано пт, 18/09/2020 - 19:04 пользователем PopovGL
Григорий Попов, SuperProblem, 27/10/2017
мат в 16 ходов
1. Лc8(2. Лa8#) Лd4+ 2. Крe2 Лd8 3. Лc1(4. Лa1#) Лe8+ 4. Крd3 Лe1 5. Лc8(6. Лa8#) Лd1+ 6. Крe4 Лd8 7. Лc1(8. Лa1#) Лe8+ 8. Крd5 Лe1
9. Лc8(10. Лa8#) Лd1+ 10. Крe6 Лd8 11. Лc1(12. Лa1#) Лe8+ 12. Крf7 Лe1 13. Лc8(14. Лa8#) Лe7+ 14. Крf8 Лe8+ 15. Крxe8 ~ 16. Лa8#
Змейка белого короля, маятник белой ладьи и вращения чёрной ладьи
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