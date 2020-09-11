70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №55

Опубликовано пт, 11/09/2020 - 14:15 пользователем PopovGL

Бывают сверхтрудные замыслы для реализации. В предлагаемой 11-ходовке впервые реализована двойная трудная сама по себе тема. 

Григорий Попов, Olympic Chess Composing Tourney 2012

мат в 11 ходов

 

 1. 0-0 (2. Лf8#)     c1Ф(Л)    2. Ф:c1       Сa7+                  3. d4(4. Лf8#)    ed e.p.   4. Крh1(5. Лf8#)     0-0-0

 5. Фf4(6. Ф:c7#)      e5         6. de e.p.(7. Ф:c7#)  Лd6    7. e7(8. e8Ф +)      Л:c6    8. e8Ф+                     Крb7

 9. Ф:c6+             Кр:c6      10. Ф:c7+                 Крd5    11. Фd6# 

В шахматной композиции популярна тема Валладао таск.

В решении Валладао таска проходят 3 редких хода – превращение, рокировка и взятие на проходе.

В этой задаче таск Валладао проходит как со стороны белых, так и со стороны чёрных.

 

Теги: 
избранные многоходовки