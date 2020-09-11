70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №55
Опубликовано пт, 11/09/2020 - 14:15 пользователем PopovGL
Бывают сверхтрудные замыслы для реализации. В предлагаемой 11-ходовке впервые реализована двойная трудная сама по себе тема.
Григорий Попов, Olympic Chess Composing Tourney 2012
мат в 11 ходов
1. 0-0 (2. Лf8#) c1Ф(Л) 2. Ф:c1 Сa7+ 3. d4(4. Лf8#) ed e.p. 4. Крh1(5. Лf8#) 0-0-0
5. Фf4(6. Ф:c7#) e5 6. de e.p.(7. Ф:c7#) Лd6 7. e7(8. e8Ф +) Л:c6 8. e8Ф+ Крb7
9. Ф:c6+ Кр:c6 10. Ф:c7+ Крd5 11. Фd6#
В шахматной композиции популярна тема Валладао таск.
В решении Валладао таска проходят 3 редких хода – превращение, рокировка и взятие на проходе.
В этой задаче таск Валладао проходит как со стороны белых, так и со стороны чёрных.
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