70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №54

Опубликовано пт, 28/08/2020 - 16:01 пользователем PopovGL

В задачах одним из популярных механизмов является батарея.

Представляет интерес вопрос о максимальном количестве построений и игры одинаковой батареи.

Григорий Попов, “Шахматная поэзия”, 2007

мат в 12 ходов

 1.  cdК+     Крg8    2.  Кe6+       Крf7     3.  Кg5+(1) Л:g5     4.  Кd8+       Крg8

 5.  Кe6+      Крf7    6.  К:g5+(2)  Ф:g5    7.  d8К+     Крe8    8.  Кe6+        Крf7

 9.  К:g5+(3) Л:g5 10.  Кd8+       Крg8   11. Кe6+       Крf7   12. К:g5# (4)

 

Рекордное 4-х кратное построение и игра батареи “ладья+конь”. 

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