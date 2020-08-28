70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №54
Опубликовано пт, 28/08/2020 - 16:01 пользователем PopovGL
В задачах одним из популярных механизмов является батарея.
Представляет интерес вопрос о максимальном количестве построений и игры одинаковой батареи.
Григорий Попов, “Шахматная поэзия”, 2007
мат в 12 ходов
1. cdК+ Крg8 2. Кe6+ Крf7 3. Кg5+(1) Л:g5 4. Кd8+ Крg8
5. Кe6+ Крf7 6. К:g5+(2) Ф:g5 7. d8К+ Крe8 8. Кe6+ Крf7
9. К:g5+(3) Л:g5 10. Кd8+ Крg8 11. Кe6+ Крf7 12. К:g5# (4)
Рекордное 4-х кратное построение и игра батареи “ладья+конь”.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии