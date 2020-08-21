70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №53

16 августа 2020 были подведены итоги Московского конкурса по композиции.

Общий призовой фонд конкурса – 50 000 рублей.

(Двухходовки – 6000, трехходовки – 9000, многоходовки – 11 000, этюды – 8000,задачи на кооперативный мат – 6000, задачи на обратный мат – 5000, сказочные задачи (fairy) - 5000)

В конкурсе приняли участие 127 авторов из 24 стран мира.

Подробнее на сайте Московской шахматной федерации - https://moscowchess.org/news/13515

В наиболее престижном разделе победила следующая девятиходовка.

Григорий Попов(Белгород), “Московский конкурс”, 2020, 1 место

мат в 9 ходов

1. Кg3#? Лxg3! ; 1. Кf2#? Сxf2! критическое поле – ‘e3’.

1. Сe3!(2. Кg3, Кf2#) Сd6+ 2. Ka7(3. Кf2#) Лc7+ 3. Kb6(4. Кf2#) Лf7

4. Кg3#? Сxg3! ; 4. Кf2#? Лxf2! критическим полем стало – ‘f4’.

4. Сf4(5. Кg3, Кf2#) Сc5+ 5. Kxb5(6. Кg3#) Лb7+ 6. Kc6(7. Кg3#) Лb3

7. Кg3#? Лxg3! ; 7. Кf2#? Сxf2! критическое поле снова ‘e3’.

7. Сe3(8. Кg3, Кf2#) Лb6+ 8. axb6(9. Кg3, Кf2#) Сxe3 9. Кg3#.

Задача уникальна необычным “маятником” перекрытий Новотного. Рекорд.