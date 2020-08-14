70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №52
Опубликовано пт, 14/08/2020 - 17:39 пользователем PopovGL
Ещё один, вряд ли побиваемый рекорд. Чёрные превращают 7 своих пешек в коней.
Григорий Попов, SuperProblem, 2014
мат в 11 ходов
1. b8Ф(2. Фg3#, Ф:h2#) b1К+
2. Ф:b1(3. Фg3#, Ф:h2#) a(c):b1К+
3. Л:b1(4. Фg3#, Ф:h2#) c(a):b1К+
4. Крd3(5. Фg3#, Ф:h2#) e1К+
5. С:e1(6. Фg3#, Ф:h2#) f:e1К+
6. Крe2(7. Фg3#, Ф:h2#) g1К +
7. Крd1 (8. Фg3#) Кc3+
8. Кa:c3(9. Фg3#) h1К
9. Фf4+ Крh3
10. Лh5+ Крg2
11. Лh2#
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