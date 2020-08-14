70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №52

Опубликовано пт, 14/08/2020 - 17:39 пользователем PopovGL

Ещё один, вряд ли побиваемый рекорд. Чёрные превращают 7 своих пешек в коней.

Григорий Попов, SuperProblem, 2014

мат в 11 ходов

1. b8Ф(2. Фg3#, Ф:h2#)       b1К+

 2. Ф:b1(3. Фg3#, Ф:h2#)      a(c):b1К+

 3. Л:b1(4. Фg3#, Ф:h2#)      c(a):b1К+

 4. Крd3(5. Фg3#, Ф:h2#)       e1К+

 5. С:e1(6. Фg3#, Ф:h2#)      f:e1К+

 6. Крe2(7. Фg3#, Ф:h2#)        g1К +

 7. Крd1 (8. Фg3#)                  Кc3+

 8. Кa:c3(9. Фg3#)                 h1К

 9. Фf4+                                  Крh3

10. Лh5+                                Крg2

11. Лh2#

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