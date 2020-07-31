70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №50

Опубликовано пт, 31/07/2020 - 14:23 пользователем PopovGL

Существует серия задач с необычным соотношением материала.

У чёрных присутствует полный комплект – 16 фигур, а у белых, кроме короля, только одна фигура.

В таких задачах представляет интерес продолжительность решения.

Например, для белой ладьи рекорд равен 14 ходов.

Григорий Попов, SuperProblem, 2008

мат в 14 ходов

1. Лf8(2.Лa8#)  Сe8   2. Л:e8   Лh2+   3. Крg7         Лh7+   4. Крg6    Лh6+   5. Кр:g5       Лh5+  

6. Крg6          Лh6+  7. Крg7      Лh7+   8. Кр:g8    Лh8+     9. Кр:h8    Лh2+  10. Крg7    Лh7+   

11. Кр:h7      Фh2+  12. Крg8    Фh8+   13. Кр:h8     ~        14. Лa8#  

Любопытна игра белого короля.  Можно сразу взять чёрного коня (3. Кр:g8), но он идет вначале за чёрным слоном и потом возвращается.

 

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