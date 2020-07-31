70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №50

Существует серия задач с необычным соотношением материала.

У чёрных присутствует полный комплект – 16 фигур, а у белых, кроме короля, только одна фигура.

В таких задачах представляет интерес продолжительность решения.

Например, для белой ладьи рекорд равен 14 ходов.

Григорий Попов, SuperProblem, 2008

мат в 14 ходов

1. Лf8(2.Лa8#) Сe8 2. Л:e8 Лh2+ 3. Крg7 Лh7+ 4. Крg6 Лh6+ 5. Кр:g5 Лh5+

6. Крg6 Лh6+ 7. Крg7 Лh7+ 8. Кр:g8 Лh8+ 9. Кр:h8 Лh2+ 10. Крg7 Лh7+

11. Кр:h7 Фh2+ 12. Крg8 Фh8+ 13. Кр:h8 ~ 14. Лa8#

Любопытна игра белого короля. Можно сразу взять чёрного коня (3. Кр:g8), но он идет вначале за чёрным слоном и потом возвращается.