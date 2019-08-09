70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №5

Григорий Попов, “1000 Standard-Schachratsel”, 2006

мат в 9 ходов

1. Сe4 Сc3 2. Сh7+ Сd4 3. Лe4 Крd3 4. Лh4+ Крc4 5. g4 Сf6

6. g5+ Сd4 7. g6 Крd3 8. g7+ Крc4 9. g8Ф(С)#

Это наиболее удачная моя задача популярного жанра. Здесь синтез двух старинных тем - “Индийская тема” + “Эксцельсиор”. Эти темы появились примерно 150 лет назад, во времена Лойда, и популярны до сих пор. Составил эту задачу буквально за пару часов. Такие задачи относят к задачам-находкам. Ещё за полгода до этого работал с подобной идеей, но ничего ценного тогда не придумал. Видимо в подсознании продолжался процесс и неожиданно нашлась удачная схема.

Осознал, что это ценная находка, только когда увидел её перепечатанной на обложке другого иностранного журнала.