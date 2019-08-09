70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №5

Опубликовано пт, 09/08/2019 - 14:31 пользователем PopovGL

Григорий Попов, “1000 Standard-Schachratsel”, 2006

    мат в 9 ходов

1. Сe4      Сc3   2. Сh7+   Сd4  3. Лe4   Крd3    4. Лh4+   Крc4  5.  g4        Сf6    

6.  g5+       Сd4 7.  g6    Крd3    8.  g7+      Крc4   9.  g8Ф(С)#

Это наиболее удачная моя задача популярного жанра. Здесь синтез двух старинных тем - “Индийская тема” + “Эксцельсиор”. Эти темы появились примерно 150 лет назад, во времена Лойда, и популярны до сих пор. Составил эту задачу буквально за пару часов. Такие задачи относят к задачам-находкам. Ещё за полгода до этого работал с подобной идеей, но ничего ценного тогда не придумал. Видимо в подсознании продолжался процесс и неожиданно нашлась удачная схема.

Осознал, что это ценная находка, только когда увидел её перепечатанной на обложке другого иностранного журнала.

 

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