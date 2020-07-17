70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №48

Григорий Попов, “Проблемист Украины”, 2019

мат в 14 ходов

Чёрный король запатован, для мата достаточно объявить шах ладьёй по вертикали ‘b’ или добраться до поля ‘c1’.

В защите чёрные могут использовать игру на пат, образуя бешеных слонов.

В начальной позиции у белой ладьи богатый выбор продолжений, но решает только – 1. Лf7! Bb6 2. Лb7 Сb5

Теперь белую ладью надо через поле ‘b8’ перевести на поле ‘c8’ для создания угрозы Лc1#.

3. Крg5! Сe3+/Сd8+ 4. Крf5 Сb6 5. Лb8 zz Сd3+/Сd7+ 6. Крe5 Сb5 7. Лc8(8. Лc1#) Сc6! 8. Крd6!(8. Л:c6? Сc5!) –

король попал на заветное поле, теперь у чёрных нет шаха слоном.

Если бы сейчас белый король находился вдали, то чёрные слоны могли шаховать.

Теперь же на 8. … Сc5+ есть 9. Кр:c5!.

8. ... Сd4 9. Лb8+ Сb5 10. Л:b5+ Сb2 11. Л:b2+ Крc1 12. Кd3+ Крd1 13. Сb4 Лb1 14. Лd2# Задача с этюдным содержанием.