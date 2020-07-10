70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №47

Опубликовано пт, 10/07/2020 - 13:38 пользователем PopovGL

Темой конкурса была – “жертвы белых фигур, как минимум в 2-х вариантах”.

Григорий Попов, Первенство Москвы, 2008

мат в 7 ходов

1. Крe1(2. Лa3  ~ 3. Лa8#);

1.… Лg8  2. Кg7  Л:g7  3. Сg6 Л:g4. Сg5 Л:g5. Кg4  Л:g4  6. Лh8+  Лg8  7. Л:g8#;

1. …  Лf8 2. Кf7  Л:f7  3. Кf6   Л:f4. Сf5   Л:f5 5. Сf2  Л:f2   6. Лh8+   Лf8  7. Л:f8# 

8 жертв в главных вариантах.

 

 

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