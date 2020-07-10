70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №47

Темой конкурса была – “жертвы белых фигур, как минимум в 2-х вариантах”.

Григорий Попов, Первенство Москвы, 2008

мат в 7 ходов

1. Крe1(2. Лa3 ~ 3. Лa8#);

1.… Лg8 2. Кg7 Л:g7 3. Сg6 Л:g6 4. Сg5 Л:g5 5. Кg4 Л:g4 6. Лh8+ Лg8 7. Л:g8#;

1. … Лf8 2. Кf7 Л:f7 3. Кf6 Л:f6 4. Сf5 Л:f5 5. Сf2 Л:f2 6. Лh8+ Лf8 7. Л:f8#

8 жертв в главных вариантах.