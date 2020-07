70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №46

Всегда представляют интерес задачи рекордного характера. В следующей 26-ходовке осуществляется 5 вращений белого слона и нет ни единого взятия фигур.

Григорий Попов, “Шахматная композиция”, 2013

Мат в 26 ходов

Если бы сейчас был ход чёрных и не было, бы пешки h7, был бы мат в 1 ход - 1. … c5 2. Сe5#.

В итоге белые добиваются такого финала.

1. Сf4! (2. Сe3#) Крc5 2. Сe3+ Крb4 3. Сc1(4. Сa3#) Крc5 4. Сa3+ Крd4 5. Сd6 zz h6

6. Сf4(7. Сe3#) Крc5 7. Сe3+ Крb4 8. Сc1(9. Сa3#) Крc5 9. Сa3+ Крd4 10. Сd6 zz h5

11. Сf4(12. Сe3#) Крc5 12. Сe3+ Крb4 13. Сc1(14. Сa3#) Крc5 14. Сa3+ Крd4 15. Сd6 zz h4

16. Сf4(17. Сe3#) Крc5 17. Сe3+ Крb4 18. Сc1(19. Сa3#) Крc5 19. Сa3+ Крd4 20. Сd6 zz h3

21. Сf4(22. Сe3#) Крc5 22. Сe3+ Крb4 23. Сc1(24. Сa3#) Крc5 24. Сa3+ Крd4 25. Сd6 zz c5 26. Сe5#

5 последовательных вращений белого слона