70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №46

Опубликовано пт, 03/07/2020 - 15:48 пользователем PopovGL

Всегда представляют интерес задачи рекордного характера. В следующей 26-ходовке осуществляется 5 вращений белого слона и нет ни единого взятия фигур.

Григорий Попов, “Шахматная композиция”, 2013

Мат в 26 ходов

 

Если бы сейчас был ход чёрных и не было, бы пешки h7, был бы мат в 1 ход - 1. …  c5   2. Сe5#.

В итоге белые добиваются такого финала.

   1. Сf4! (2. Сe3#)  Крc5     2. Сe3+      Крb  3. Сc1(4. Сa3#)    Крc5     4. Сa3+      Крd4   5. Сd6   zz              h6

  6. Сf4(7. Сe3#)     Крc5     7. Сe3+      Крb4   8. Сc1(9. Сa3#)     Крc5     9. Сa3+      Крd4 10. Сd6 zz                h5

11. Сf4(12. Сe3#)    Крc5   12. Сe3+      Крb4 13. Сc1(14. Сa3#)    Крc5  14. Сa3+      Крd4  15. Сd6 zz                 h4

16. Сf4(17. Сe3#)    Крc5   17. Сe3+      Крb4 18. Сc1(19. Сa3#)    Крc5  19. Сa3+      Крd4  20. Сd6 zz                  h3

21. Сf4(22. Сe3#)     Крc5  22. Сe3+      Крb4  23. Сc1(24. Сa3#)    Крc5   24. Сa3+      Крd25. Сd6 zz                  c5   26. Сe5#

5 последовательных вращений белого слона

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