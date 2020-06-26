70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №45

Опубликовано пт, 26/06/2020 - 19:36 пользователем PopovGL

Любопытно смотрится в задачах обмен местами двух фигур. Вдвойне удивителен двойной обмен. То есть в итоге 2 меняющиеся местами фигуры возвращаются на исходные позиции.

Всё это проходит в демонстрируемой 7-ми ходовке.

 

Григорий Попов,  “Проблемист Украины”, 2010

мат в 7 ходов

Если бы черный король находился на поле ‘d5’, то он бы получал мат –

1. de4# или Л:b5#.  Предварительной игрой король туда “доставляется” -

1. Лd4(2. Сb4#)  b4   2. С:b4+  Крb5   3. Лd6(4. Л:b6#, ладья и слон поменялись местами)    ed

4. Л:b6+         Крc4   5. Сd6    ~, К:e5   6. Лb4+( ладья и слон опять поменялись местами)    Крd5         

 теперь чёрный король на месте и проходит – 7. e4#, Лd4#  

 

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