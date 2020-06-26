70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №45

Любопытно смотрится в задачах обмен местами двух фигур. Вдвойне удивителен двойной обмен. То есть в итоге 2 меняющиеся местами фигуры возвращаются на исходные позиции.

Всё это проходит в демонстрируемой 7-ми ходовке.

Григорий Попов, “Проблемист Украины”, 2010

мат в 7 ходов

Если бы черный король находился на поле ‘d5’, то он бы получал мат –

1. de4# или Л:b5#. Предварительной игрой король туда “доставляется” -

1. Лd4(2. Сb4#) b4 2. С:b4+ Крb5 3. Лd6(4. Л:b6#, ладья и слон поменялись местами) ed

4. Л:b6+ Крc4 5. Сd6 ~, К:e5 6. Лb4+( ладья и слон опять поменялись местами) Крd5

теперь чёрный король на месте и проходит – 7. e4#, Лd4#