70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №44

Опубликовано пт, 19/06/2020 - 16:31 пользователем PopovGL

Одними из самых представительных соревнований в шахматной композиции, это Олимпийские конкурсы.

В 2016 году среди многоходовок победила следующая 16-ходовка.

 

Григорий Попов,  FIDE Olympic Tournament in Composing, 2016

мат в 16 ходов

1. Сc4+   Крd4   2. Сb5+   Крd5   3. Сa4(4. Сb3#)   c5     4. Сb3+    c4    

 5. Л:c4(6. Лb4#, Лa4#)   c5     6. Лb4+(возврат)  c4   7. С:c4+(возврат)  Крd4    

8. Сe2+(возврат)    Крd5  9. Лb5+  Крd4   10. Сc5+   Крd5   11. Сe7+       Крd4  

12. Лb4+(возврат)  Крd5  13. Сc4+(возврат)  Крd4    14. Сb5+(возврат) Крd5   

15. Сa4(возврат)      ~      16. Сb3#(возврат)

 

Теги: 
избранные многоходовки