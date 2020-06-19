70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №44
Опубликовано пт, 19/06/2020 - 16:31 пользователем PopovGL
Одними из самых представительных соревнований в шахматной композиции, это Олимпийские конкурсы.
В 2016 году среди многоходовок победила следующая 16-ходовка.
Григорий Попов, FIDE Olympic Tournament in Composing, 2016
мат в 16 ходов
1. Сc4+ Крd4 2. Сb5+ Крd5 3. Сa4(4. Сb3#) c5 4. Сb3+ c4
5. Л:c4(6. Лb4#, Лa4#) c5 6. Лb4+(возврат) c4 7. С:c4+(возврат) Крd4
8. Сe2+(возврат) Крd5 9. Лb5+ Крd4 10. Сc5+ Крd5 11. Сe7+ Крd4
12. Лb4+(возврат) Крd5 13. Сc4+(возврат) Крd4 14. Сb5+(возврат) Крd5
15. Сa4(возврат) ~ 16. Сb3#(возврат)
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии