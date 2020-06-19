70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №44

Одними из самых представительных соревнований в шахматной композиции, это Олимпийские конкурсы.

В 2016 году среди многоходовок победила следующая 16-ходовка.

Григорий Попов, FIDE Olympic Tournament in Composing, 2016

мат в 16 ходов

1. Сc4+ Крd4 2. Сb5+ Крd5 3. Сa4(4. Сb3#) c5 4. Сb3+ c4

5. Л:c4(6. Лb4#, Лa4#) c5 6. Лb4+(возврат) c4 7. С:c4+(возврат) Крd4

8. Сe2+(возврат) Крd5 9. Лb5+ Крd4 10. Сc5+ Крd5 11. Сe7+ Крd4

12. Лb4+(возврат) Крd5 13. Сc4+(возврат) Крd4 14. Сb5+(возврат) Крd5

15. Сa4(возврат) ~ 16. Сb3#(возврат)