70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №43
В логических задачах часто используется белый материал – 2 слона и ладья.
Батарейной игрой этих фигур решаются разные подготовительные операции.
В демонстрируемой 14-ходовке многократно играет батарея ладья+слон.
Григорий Попов, XXII МК З. Бирнова, 2015
мат в 14 ходов
Без пешки b5 решало бы - 1. Сb5+ Кd7 2. С:d7#.
Можно попытаться продвинуть её, разблокировав перед этим поле b6 –
1. Сf7+ Крf8 2. С:b6(3. Сc5#) Крe7 3. Сd8+ Крf8 4. Сc4+ Крe8 5. b6(6. Сb5+), но есть защита – 5. … Сe2!
Поэтому белые, для отвлечения чёрного слона, готовят угрозу и с поля a4, уничтожая перед этим не только пешку b6, но и пешку a5.
1. Сf7+ Крf8 2. С:b6(3. Сc5#) Крe7 3. Сd8+ Крf8 4. С:a5(5. Сb4#) Крe7 5. Сd8+ Крf8 6. Сc4+ Крe8
7. b6(8. Сb5+) Сe2 8. Сf7+ Крf8 9. Сb3+ Крe8 10. a5(11. Сa4+) Сb5 11. Сf7+ Крf8 12. Сc4+ Крe8 и наконец -
13. С:b5+ Кd7 14. С:d7#
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии