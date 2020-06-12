70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №43

В логических задачах часто используется белый материал – 2 слона и ладья.

Батарейной игрой этих фигур решаются разные подготовительные операции.

В демонстрируемой 14-ходовке многократно играет батарея ладья+слон.

Григорий Попов, XXII МК З. Бирнова, 2015

мат в 14 ходов

Без пешки b5 решало бы - 1. Сb5+ Кd7 2. С:d7#.

Можно попытаться продвинуть её, разблокировав перед этим поле b6 –

1. Сf7+ Крf8 2. С:b6(3. Сc5#) Крe7 3. Сd8+ Крf8 4. Сc4+ Крe8 5. b6(6. Сb5+), но есть защита – 5. … Сe2!

Поэтому белые, для отвлечения чёрного слона, готовят угрозу и с поля a4, уничтожая перед этим не только пешку b6, но и пешку a5.

1. Сf7+ Крf8 2. С:b6(3. Сc5#) Крe7 3. Сd8+ Крf8 4. С:a5(5. Сb4#) Крe7 5. Сd8+ Крf8 6. Сc4+ Крe8

7. b6(8. Сb5+) Сe2 8. Сf7+ Крf8 9. Сb3+ Крe8 10. a5(11. Сa4+) Сb5 11. Сf7+ Крf8 12. Сc4+ Крe8 и наконец -

13. С:b5+ Кd7 14. С:d7#