70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №43

Опубликовано пт, 12/06/2020 - 19:48 пользователем PopovGL

В логических задачах часто используется белый материал – 2 слона и ладья.

Батарейной игрой этих фигур решаются разные подготовительные операции.

В демонстрируемой 14-ходовке многократно играет батарея ладья+слон.

Григорий Попов, XXII МК З. Бирнова, 2015

мат в 14 ходов

Без пешки b5 решало бы - 1. Сb5+  Кd7   2. С:d7#.

Можно попытаться продвинуть её, разблокировав перед этим поле b6 –

1. Сf7+ Крf8 2. С:b6(3. Сc5#)  Крe7 3. Сd8+  Крf8   4. Сc4+ Крe8 5. b6(6. Сb5+), но есть защита – 5. … Сe2!  

Поэтому белые, для отвлечения чёрного слона, готовят угрозу и с поля a4, уничтожая перед этим не только пешку b6, но и пешку a5.

1. Сf7+       Крf8          2. С:b6(3. Сc5#)   Крe7  3. Сd8+       Крf8         4. С:a5(5. Сb4#)   Крe7  5. Сd8+       Крf8         6. Сc4+    Крe8

7. b6(8. Сb5+)  Сe2     8. Сf7+   Крf8  9. Сb3+       Крe8        10. a5(11. Сa4+)    Сb5  11. Сf7+      Крf8        12. Сc4+    Крe8 и наконец -

13. С:b5+    Кd7       14. С:d7#

 

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