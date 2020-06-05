70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №42

В шахматной композиции используются названия задач и этюдов по числу фигур. Наиболее популярен класс позиций до 7 фигур - миниатюра. Популярен и мередит – 11-12 фигур. А для позициий в 8-10 фигур совсем недавно придумали название – гравюра.В этом классе, также как и в мередите, можно реализовывать довольно сложные замыслы, в том числе и логического характера.

Григорий Попов, «Гравюра-2014»

мат в 10 ходов

Главный план – 1. Лg2 Сg3 2. Л:g3 ~ 3. Лg6# не проходит сразу из-за защиты - 1. Лg2 Крe6! 2. Лg6+ Сf6!.

Предварительной игрой надо лишить чёрного короля доступа к полю ‘e6’, вызвав его блокирование чёрной пешкой. Но рано сразу 1. Лa6+?, т.к. кроме 1. … e6?, есть ещё и 1. … Сd6!

Поэтому, вначале надо лишить чёрного слона доступа к полю ‘d6’, путём его отвлечения -

1. Лg2(2. Лg6#) Крe6 теперь, не будь пешки h6, черного слона можно было бы отвлечь ходом 2. Лg5,

но приходится отправляться за этой пешкой и только затем лишать слона доступа к полю 'e5' переходом ладьи на 5-ю горизонталь.

2. Лg6+ Сf6 3. Л:h6 b4 4. Лh5(5. Сd5#) Сd4 лучшее, слон отвлечён от ‘d6’. (на 4. … Сe5? следует мат в 3 хода.)

5. Лa5(6. Лa6+) Крf6 приходится готовить защиту e6

6. Лa6+ e6 7. Лa2 Сe5 белая ладья, описав “восьмёрку” , вынудила ход e6 и теперь главный план проходит -

8. Лg2(9. Лg6#) Сg3 9. Л:g3 ~ 10. Лg6#