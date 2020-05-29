70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №41

Опубликовано пт, 29/05/2020 - 16:24 пользователем PopovGL

В логических задачах применяются разные приёмы по предварительному устранению мешающих фигур.

Особенно зрелищно, когда удаляются белые фигуры силами чёрных. В предлагаемой задаче к тому же есть и вращение коня.

Григорий Попов,  3-й Кубок ФИДЕ, 2013

мат в 12 ходов

Проведению плана - 1. c5  ~  2. Сd6#(??) Кр:f6!  мешают 2 белые пешки - d6 и f5.  Предварительной игрой они устраняются -

 1. Кg4+   Крe4    2. Кf2+   Крe5   3. Лe3+      Кр:f5    4. Лf3+  Крe5   5. Кd3+      Крe4   

 6. Кc5+ Крe5   7. Сf6+    Кр:d6   8. Сe7+   Крe5   9. Кd7+     Крe4     10. Кf6+    Крe5

 Пешки устранены и теперь план проходит -  11. c5       ~,Лf5     12. Сd6#, Лe3#

В ходе решения белый конь совершает круговое вращение.

 

 

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