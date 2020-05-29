70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №41

В логических задачах применяются разные приёмы по предварительному устранению мешающих фигур.

Особенно зрелищно, когда удаляются белые фигуры силами чёрных. В предлагаемой задаче к тому же есть и вращение коня.

Григорий Попов, 3-й Кубок ФИДЕ, 2013

мат в 12 ходов

Проведению плана - 1. c5 ~ 2. Сd6#(??) Кр:f6! мешают 2 белые пешки - d6 и f5. Предварительной игрой они устраняются -

1. Кg4+ Крe4 2. Кf2+ Крe5 3. Лe3+ Кр:f5 4. Лf3+ Крe5 5. Кd3+ Крe4

6. Кc5+ Крe5 7. Сf6+ Кр:d6 8. Сe7+ Крe5 9. Кd7+ Крe4 10. Кf6+ Крe5

Пешки устранены и теперь план проходит - 11. c5 ~,Лf5 12. Сd6#, Лe3#

В ходе решения белый конь совершает круговое вращение.