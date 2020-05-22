70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №40

Опубликовано пт, 22/05/2020 - 15:57 пользователем PopovGL

Бывают многоходовки с непонятным первым ходом.

В очередной задаче к цели ведёт только единственный ход и из 6 схожих ходов

 

Григорий Попов, “Probleemblad”,  2006

мат в 10 ходов

 

План - 1.К:h3??  ~  2. Кf4#, но 1. … пат!.

Не проходит напрашивающееся -    1. Сe3? и если  Крf3? , то  2. Сd2+  Крg2   3. Сb4 ab 4. К:h3  b3 5. Кf4#, 

Но есть - 1. …  Крg3! 2. Сd2+ и Фf3!;

Решает единственное -

1. Лd5!    Крg3    2. Сb8+      Крf3  3. Лf5+    Крg2    4. Сf4         Крf3   5. Сd6+   Крg2   

6. Лd5!       Крf3  7. Лd3+   Крg2    8. Сb4           ab 9. К:h3       b3   10. Кf4#

 

 

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