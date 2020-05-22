70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №40

Бывают многоходовки с непонятным первым ходом.

В очередной задаче к цели ведёт только единственный ход и из 6 схожих ходов

Григорий Попов, “Probleemblad”, 2006

мат в 10 ходов

План - 1.К:h3?? ~ 2. Кf4#, но 1. … пат!.

Не проходит напрашивающееся - 1. Сe3? и если Крf3? , то 2. Сd2+ Крg2 3. Сb4 ab 4. К:h3 b3 5. Кf4#,

Но есть - 1. … Крg3! 2. Сd2+ и Фf3!;

Решает единственное -

1. Лd5! Крg3 2. Сb8+ Крf3 3. Лf5+ Крg2 4. Сf4 Крf3 5. Сd6+ Крg2

6. Лd5! Крf3 7. Лd3+ Крg2 8. Сb4 ab 9. К:h3 b3 10. Кf4#