70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №4

Опубликовано пт, 02/08/2019 - 11:16 пользователем PopovGL

Этой задачей занимался ещё  в 1965 году. Был всё время уверен в её корректности, пока не пришло время компьютерных программ. Нашлись "дыры". Слава Богу, удалось спасти задачу, даже получилось вставить тихий 18-й ход. 

Григорий  Попов, “Шахматная поэзия”, 2008

 мат в 21 ход

1.  h5+     Кр:h5    2. g4+  Крh4   3. Кf3 +   Крh3   4. g5+   Крg2   5. Кh4+   Крf1   

6. Сa6+    Крe1     7. Кf3+    Крd1   8. Сd2+   Крc2   9. Кd4+   Крb2   10. Кd3+  Крa3

11. Сc1+  Крa4  12. Кc5+  Крa5  13. Кdb3+ Крb6   14. Кa4+  Кр:c6  15. Кa5+  Крd7

16. Кc5+  Крe8  17. Сh5+   Крf8  18. e6  Кc6 19. Кd7+  Крg8    20. f7+  Крg7/h8  21. f8Ф#            

Эта задача рекордна своим протяжённым маршрутом без пересечений. Чёрный король пробегает по 3 полям на каждой стороне доски. В преследовании чёрного короля участвуют почти все белые фигуры. Любопытно, что мат ставит соседствующая в начальной позиции пешка. 

 

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