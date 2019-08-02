70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №4

Этой задачей занимался ещё в 1965 году. Был всё время уверен в её корректности, пока не пришло время компьютерных программ. Нашлись "дыры". Слава Богу, удалось спасти задачу, даже получилось вставить тихий 18-й ход.

Григорий Попов, “Шахматная поэзия”, 2008

мат в 21 ход

1. h5+ Кр:h5 2. g4+ Крh4 3. Кf3 + Крh3 4. g5+ Крg2 5. Кh4+ Крf1

6. Сa6+ Крe1 7. Кf3+ Крd1 8. Сd2+ Крc2 9. Кd4+ Крb2 10. Кd3+ Крa3

11. Сc1+ Крa4 12. Кc5+ Крa5 13. Кdb3+ Крb6 14. Кa4+ Кр:c6 15. Кa5+ Крd7

16. Кc5+ Крe8 17. Сh5+ Крf8 18. e6 Кc6 19. Кd7+ Крg8 20. f7+ Крg7/h8 21. f8Ф#

Эта задача рекордна своим протяжённым маршрутом без пересечений. Чёрный король пробегает по 3 полям на каждой стороне доски. В преследовании чёрного короля участвуют почти все белые фигуры. Любопытно, что мат ставит соседствующая в начальной позиции пешка.