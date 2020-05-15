70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №39
Опубликовано пт, 15/05/2020 - 14:16 пользователем PopovGL
Идеи логических задач бывают самые разные.
Сегодня, например, белые вначале проводят операции по самоизоляции своих фигур, чтобы их не могли поразить чёрные фигуры.
Григорий Попов, Московский конкурс, 2008
мат в 9 ходов
Плану 1. Сa3+? Кр:a5 2. Сc5#?? мешает белая пешка c5.
Ее необходимо продвинуть, но сразу 1. c6? нельзя из-за 1. … cb!
Белого слона нужно сохранить, переведя его на ‘c1’.
Но и это сразу осуществлять нельзя – 1. Сa3+? Кр:a5! - гибнет конь, которого пока нужно приберечь на ‘e5’
Решение -
1. Кc6+ Крc4 2. Кe5+ Крb4 3. Сa3+ Крa4! 4. Сc1+ Крb4
5. Кc6+ Крc4 6. Кa5+ Крb4 7. c6 dc, ~ и главного плана -
8. Сa3+ Кр:a5, Крa4 9. Сc5#
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