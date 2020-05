70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №39

Идеи логических задач бывают самые разные.

Сегодня, например, белые вначале проводят операции по самоизоляции своих фигур, чтобы их не могли поразить чёрные фигуры.

Григорий Попов, Московский конкурс, 2008

мат в 9 ходов

Плану 1. Сa3+? Кр:a5 2. Сc5#?? мешает белая пешка c5.

Ее необходимо продвинуть, но сразу 1. c6? нельзя из-за 1. … cb!

Белого слона нужно сохранить, переведя его на ‘c1’.

Но и это сразу осуществлять нельзя – 1. Сa3+? Кр:a5! - гибнет конь, которого пока нужно приберечь на ‘e5’

Решение -

1. Кc6+ Крc4 2. Кe5+ Крb4 3. Сa3+ Крa4! 4. Сc1+ Крb4

5. Кc6+ Крc4 6. Кa5+ Крb4 7. c6 dc, ~ и главного плана -

8. Сa3+ Кр:a5, Крa4 9. Сc5#