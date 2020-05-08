70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №38

Завтра, 9 мая – 75 лет Великой Победы. Федерация шахмат России организовывала в честь этого Юбилея разные соревнования. В том числе – “Кубок Городов-Героев”, главный судья – Григорий Попов(Белгород). Итоги этого соревнования размещены по адресу - http://popovgl.narod.ru/Kubok-2020/Kubok-final.pdf .Был проведен ещё конкурс 75-летия Победы по составлению шахматных композиций в 6 разделах. Об их итогах будет вскоре рассказано на сайте ФШР.В разделе многоходовок участвовала символическая 11-ходовка. Григорий Попов, Конкурс 75-летия Победы, 2020

мат в 11 ходов

3 матовые угрозы – Сe6(Сxd5#), Сd7(Сxb5#), Кa8(Кb6#) чёрные могут отразить ладьёй, конём и слоном только с одного поля – 'd4’.

Последовательно меняя эти 3 угрозы, белые “изматывают оборону” чёрных и добиваются цели.

1. Сe6!(2. Сxd5#) Сxe5+(1. … Лd4??) 2. Крxh7 Лd4 3. Сd7(4. Сxb5#) Лh4+(3. … Кd4??)

4. Крxg6 Кd4 5. Кa8(6. Кb6#) Лh6+(5. … Сd4??) 6. Крxh6 Кf5+ 7. Kh5 Сd4

8. Кc7(9. Сxb5#) Сxe3(8. … Кd4??) 9. fxe3 Кd4 10. Кa8 ~ 11. Кb6#;

(9. … Кxe3 10. dxe3 d2 11. Сxb5#)

Решение задачи здесь ещё и символическое - “Штурм Берлина”.

“Берлин будем брать мы, и возьмём его раньше союзников!” – маршал Иван Конев.

(Кстати я видел маршала Конева 5 августа 1963 года на 20-летии Курской битвы в районе будущего Мемориала Курской битвы

расположенном в 7 км севернее п. Яковлево, на 624 км автомагистрали Москва-Симферополь. Это примерно 3 км. от моего родного села Покровка)

Здесь Кc7 и Сf5 – это армии Конева(1-й Украинский фронт) и Жукова(1-й Белорусский фронт) штурмуют оборонительные сооружения Берлина(пешки b5, d5).

(Слон Сb4 и пешка a3 – войска союзников)

Сd4, Лf4, Кf3 – армии противника, активно защищавшие Берлин (Kс4).

1. Сe6!(“рентген” слона на короля противника) – известная “прожекторная атака” Жукова 16 апреля 1945 года.

Гибель белой ладьи e5, символизирует, какой дорогой ценой досталась Победа.

Эта символическая задача составлена и в память о моём отце, инвалиде Великой Отечественной войны прошедшем тяжёлый фронтовой путь с 1941 года по 1945 год.

Ефрейтор Попов Леонтий Иванович немного не дошёл до Берлина. Был тяжело ранен 22 февраля 1945 г. в бою под Швиллгарбеном – недалеко от Кёнигсберга.

День Победы встретил в госпитале. Умер в 1988 году.