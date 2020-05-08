70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №38

Опубликовано пт, 08/05/2020 - 16:27 пользователем PopovGL

Завтра, 9 мая – 75 лет Великой Победы. Федерация шахмат России организовывала в честь этого Юбилея разные соревнования. В том числе – “Кубок Городов-Героев”, главный судья – Григорий Попов(Белгород). Итоги этого соревнования  размещены по адресу -  http://popovgl.narod.ru/Kubok-2020/Kubok-final.pdf .Был проведен ещё конкурс 75-летия Победы по составлению шахматных композиций в 6 разделах. Об их итогах будет вскоре рассказано на сайте ФШР.В разделе многоходовок участвовала символическая 11-ходовка. Григорий Попов, Конкурс 75-летия Победы, 2020

мат в 11 ходов

3 матовые угрозы – Сe6(Сxd5#), Сd7(Сxb5#), Кa8(Кb6#) чёрные могут отразить ладьёй, конём и слоном только с одного поля – 'd4’.

Последовательно меняя эти 3 угрозы, белые “изматывают оборону” чёрных и добиваются цели.

 1. Сe6!(2. Сxd5#)  Сxe5+(1. … Лd4??)    2. Крxh7                 Лd4    3. Сd7(4. Сxb5#)  Лh4+(3. … Кd4??)

 4. Крxg6                Кd4    5. Кa8(6. Кb6#)    Лh6+(5. … Сd4??)   6. Крxh6 Кf5+   7. Kh5   Сd4

 8. Кc7(9. Сxb5#)  Сxe3(8. … Кd4??)    9. fxe3    Кd4  10. Кa8    ~   11. Кb6#;

 (9. …     Кxe3  10. dxe3  d2  11. Сxb5#)

Решение задачи здесь ещё и символическое  - “Штурм Берлина”.

Берлин будем брать мы, и возьмём его раньше союзников!” – маршал Иван Конев.

(Кстати я видел маршала Конева 5 августа 1963 года на 20-летии Курской битвы в районе будущего Мемориала Курской битвы

расположенном  в 7 км севернее п. Яковлево, на 624 км автомагистрали Москва-Симферополь. Это примерно 3 км. от моего родного села Покровка)

Здесь Кc7 и Сf5 –  это армии Конева(1-й Украинский фронт) и Жукова(1-й Белорусский фронт) штурмуют оборонительные сооружения Берлина(пешки b5, d5).

(Слон Сb4 и пешка a3 – войска союзников)

Сd4, Лf4, Кf3 – армии противника, активно защищавшие Берлин (Kс4).

1. Сe6!(“рентген” слона на короля противника) – известная “прожекторная атака” Жукова 16 апреля 1945 года.

Гибель белой ладьи e5, символизирует, какой дорогой ценой досталась Победа.

 

Эта символическая задача составлена и в память о моём отце, инвалиде Великой Отечественной войны прошедшем тяжёлый фронтовой путь с 1941 года по 1945 год.

Ефрейтор Попов Леонтий Иванович немного не дошёл до Берлина.  Был тяжело ранен 22 февраля 1945 г. в бою под Швиллгарбеном – недалеко от Кёнигсберга.

День Победы встретил в госпитале. Умер в 1988 году.

 

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