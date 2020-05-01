70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №37

В шахматной композиции периодически проводятся командные первенства мира.

Участвуют многие десятки стран. В настоящее время идёт подготовка к старту 11 первенства мира.

Сегодня многоходовка которая была лучшей среди задач с продолжительностью решения более 6 ходов в 10 первенстве мира.

Григорий Попов, 10 командное первенство мира, 2016-2017

мат в 17 ходов

Решение

1. Лd6+ Крc5 2. Лd5+ Крc4 3. Лd7+ Крc5 4. Сd6+ Крd4

5. Сg3+ Крd4 6. Лd5+ Крc4 7. Лd6+ Крc5

8. Кf3(9. Лc6#) Лxf3 9. Лd5+ Крc4 10. Лd7+ Крc5

11. Сd6+ Крd4 12. Сf4+ Крc5 13. Лd5+ Крc4

14. Лd6+ Крc5 15. d4+ ed3 e.p. 16. Лc6+ Крd4 17. Лc4#.