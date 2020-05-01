70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №37
Опубликовано пт, 01/05/2020 - 20:53 пользователем PopovGL
В шахматной композиции периодически проводятся командные первенства мира.
Участвуют многие десятки стран. В настоящее время идёт подготовка к старту 11 первенства мира.
Сегодня многоходовка которая была лучшей среди задач с продолжительностью решения более 6 ходов в 10 первенстве мира.
Григорий Попов, 10 командное первенство мира, 2016-2017
мат в 17 ходов
Решение
1. Лd6+ Крc5 2. Лd5+ Крc4 3. Лd7+ Крc5 4. Сd6+ Крd4
5. Сg3+ Крd4 6. Лd5+ Крc4 7. Лd6+ Крc5
8. Кf3(9. Лc6#) Лxf3 9. Лd5+ Крc4 10. Лd7+ Крc5
11. Сd6+ Крd4 12. Сf4+ Крc5 13. Лd5+ Крc4
14. Лd6+ Крc5 15. d4+ ed3 e.p. 16. Лc6+ Крd4 17. Лc4#.
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