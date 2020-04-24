70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №36

Бывают логические задачи, в которых ложный след тесно увязан с основным решением. Сегодня такая 15-ходовка.

Григорий Попов, ЮК «КИРИЛЛОВУ-65», 2016

мат в 15 ходов

Ложный след такой -

1. f7?(2. Кf6#) Сg7? 2. Кc3+ Крe3 3. Кb1+ Крe4 4. Кd2+ Крd4 5. Кf3+ Крe4 6. gh6(7. Кg5#) С:h6, Сf6

7. Кd2+ Крd4 8. Кb1+ Крe4 9. Кc3+ Крe3 10. Кd5+ Крe4 11. К(:)f6#;

Но есть опровержение. Вместо 1. … Сg7? есть ещё - 1. … Сe7!

Поэтому в решении, на 5-м ходу учитывается защита Сe7.

1. Кc3+! Крe3 2. Кb1+ Крe4 3. Кd2+ Крd4 4. Кf3+ Крe4 5. gh6(6. Кg5#) С:h6(5. … Сe7??) 6. Кd2+ Крd4

7. Кb1+ Крe4 8. Кc3+ Крe3 9. Кd5+ Крe4 10. f7(11. Кf6#) Сg7, Сg5 11. Кc3+ Крe3

12. Кb1+ Крe4 13. Кd2+ Крd4 14. Кf3+ Крe4 15. К(:)g5#