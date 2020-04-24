70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №36

Опубликовано пт, 24/04/2020 - 16:15 пользователем PopovGL

Бывают логические задачи, в которых ложный след тесно увязан с основным решением. Сегодня такая 15-ходовка.

Григорий Попов, ЮК «КИРИЛЛОВУ-65», 2016

мат в 15 ходов

Ложный след такой -

1. f7?(2. Кf6#)  Сg7? 2. Кc3+  Крe3  3. Кb1+  Крe4  4. Кd2+  Крd4 5. Кf3+ Крe4  6. gh6(7. Кg5#)  С:h6, Сf6

7. Кd2+  Крd4 8. Кb1+  Крe4 9. Кc3+  Крe3   10. Кd5+ Крe4  11. К(:)f6#;          

Но есть опровержение.  Вместо 1. …  Сg7?  есть ещё -  1. … Сe7!

Поэтому в решении, на 5-м ходу учитывается защита Сe7.

1. Кc3+!  Крe3 2. Кb1+ Крe4  3. Кd2+ Крd4  4. Кf3+ Крe4  5. gh6(6. Кg5#)  С:h6(5. … Сe7??) 6. Кd2+   Крd4

7. Кb1+  Крe4 8. Кc3+  Крe3  9. Кd5+ Крe4   10. f7(11. Кf6#)  Сg7, Сg5   11. Кc3+  Крe3    

12. Кb1+  Крe4  13. Кd2+  Крd4    14. Кf3+ Крe4   15. К(:)g5#

 

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