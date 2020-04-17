70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №35

В ходе подготовки к прошедшему пару лет назад командному первенства мира делалось множество задач.

В посылку отбирались лучшие. Но и резервные были высокого качества. Сегодня 23-ходовка из резерва.

Григорий Попов, Московский конкурс, 2016

мат в 23 хода

Главный план - 1. Сh3#, но - 1. … Крg1!.

Предварительно нужно перевести белые ладьи на поля ‘e5’ и ‘g5’.

Но первым предварительным планом надо слона перевести с ‘h6’ на ‘f4’.

1. Сg4-h3+ Крg1 2. Лg5+ Крh1 3. Сg2+ Крg1 4. Сe4+ Крf1 5. Сd3+ Крe1 6. Лge5+ Крd1 7. Сe2+ Крe1

8. Сc4+ Крd1 9. Крe4+ Крe1 10. Сd2+ Крd1 11. Сf4+ Крe1 12. Крd4+ Крd1 13. Сe2+ Крe1 14. Сg4+ Крf1

Получили исходную позицию со слоном на f4.

Теперь можно осуществлять второй предварительный план с переводом ладей -

15. Сg4-h3+ Крg1 16. Лg5+ Крh1 17. Сg2+ Крg1 18. Сe4+ Крf1

19. Сd3+ Крe1 20. Лde5+ Крd1 21. Сe2+ Крe1 22. Сg4+ Крf1

Опять исходная позиция, но уже с ладьями на‘e5’ и ‘g5’.

И теперь главный план проходит - 23. Сg4-h3#.

Играют 5 разных батарей, ни единого взятия.

В ходе решения белый слон последовательно “рисует” 2 “восьмёрки”.