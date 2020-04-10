70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №34

Бывают нетипичные логические задачи с изменением первоначального плана.

Начальный план приходится корректировать, учитывая имеющиеся защитные ресурсы чёрных.

Например, в следующей задаче надо учитывать скрытый манёвр чёрного ферзя.

Григорий Попов, Московский конкурс, 2016

мат в 16 ходов

План белых - перевести короля с поля 'e1’ на ‘c1’ и ладью с ‘a2’ на ‘e2’ с угрозой Крb2(Крc2) с матом.

У чёрных есть защита от этого - Фd8-a8.

Белые вынуждены корректировать первоначальный план, нейтрализуя эту защиту переводом слона на поле ‘a7’.

Но если белые сразу это сделают, то им придётся ликвидировать пешку b6 и у чёрных появится другая защита - Фd8-a5!

Чтобы не допустить этого, слон белых выжидает хода чёрных Фd8-a8 и только потом, ликвидируя пешку b6, переводится на ‘a7’.

1. Крe2+ Крh2 2. Сg1+ Крh1 3. Сd4+ Крh2 4. Крd1+ Крh1 5. Крc2+ Крh2 6. Сg1+ Крh1

7. Сe3+ Крh2 8. Крc1+ Крh1 9. Лe2(Крb2+,Крc2+) Фa8 10. Лe1+ Крh2

11. Сg1+ Крh1 12. С:b6+ Крh2 13. Сg1+ Крh1 14. Сa7+ Крh2 15. Лa2+ g2 16. Л:g2#