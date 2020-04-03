70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №33

Григорий Попов, Московский конкурс, 2012

мат в 12 ходов

Главный план 1. Сf4#, но есть - Крf6!

Предварительно нужно заблокировать поле f6. Но впереди много предварительных планов.

1. Сf4+ Крf6 2. Сg5+ Крe5 затем блокируется поле c5 -

3. Кd7+ Крe6 4. Кc5+ Крe5 затем отвлекается черный слон -

5. Сe3(6. Сd4#) Сb2 затем возвращается конь(для контроля ‘g6’) -

6. Кd7+ Крe6 7. Кf8+ Крe5 и затем вынуждается блокирование поля f6 -

8. Сf4+ Крf6 9. Сh6(10. Сg7#) Крe5

10. Сg7+ f6 11. Сh6 ~ и наконец главный план -

12. Сf4# - без единого взятия