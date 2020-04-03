70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №33

Опубликовано пт, 03/04/2020 - 16:32 пользователем PopovGL

Григорий Попов, Московский конкурс, 2012

мат в 12 ходов

Главный  план  1. Сf4#,   но есть - Крf6!

Предварительно нужно заблокировать поле f6. Но впереди много предварительных планов.

1. Сf4+   Крf6  2. Сg5+  Крe5 затем блокируется поле c5 -

3. Кd7+   Крe6  4. Кc5+  Крe5 затем отвлекается черный слон -

5. Сe3(6. Сd4#)   Сb2   затем возвращается конь(для контроля ‘g6’) -

6. Кd7+   Крe6   7. Кf8+    Крe5 и затем вынуждается блокирование поля f6 -

8. Сf4+    Крf6    9. Сh6(10. Сg7#)    Крe5

10. Сg7+  f6  11. Сh6     ~  и наконец главный план -      

12. Сf4# - без единого взятия

 

 

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