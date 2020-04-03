70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №33
Опубликовано пт, 03/04/2020 - 16:32 пользователем PopovGL
Григорий Попов, Московский конкурс, 2012
мат в 12 ходов
Главный план 1. Сf4#, но есть - Крf6!
Предварительно нужно заблокировать поле f6. Но впереди много предварительных планов.
1. Сf4+ Крf6 2. Сg5+ Крe5 затем блокируется поле c5 -
3. Кd7+ Крe6 4. Кc5+ Крe5 затем отвлекается черный слон -
5. Сe3(6. Сd4#) Сb2 затем возвращается конь(для контроля ‘g6’) -
6. Кd7+ Крe6 7. Кf8+ Крe5 и затем вынуждается блокирование поля f6 -
8. Сf4+ Крf6 9. Сh6(10. Сg7#) Крe5
10. Сg7+ f6 11. Сh6 ~ и наконец главный план -
12. Сf4# - без единого взятия
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