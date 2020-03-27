70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №32

Опубликовано пт, 27/03/2020 - 13:27 пользователем PopovGL

Григорий Попов,  «ЮК Победа-70», 2015

Мат в 16 ходов

Главный план здесь - 1. e3 и 2. Кfe7#. Этому препятствуют чёрная ладья и чёрные пешки e3 и f4. Ладью надо как-то отвлечь, а пешки уничтожить.

В ходе реализации предварительной игры, происходит интересное событие – белые кони меняются местами.

  1. Кg6-e7+       Крe5      2. Крc4(3. Кg6#)  b5+

  3. Крb4(4. Кc6+ Крd5  5. Кfe7#)          Лb6

  4. Кg6+             Крd5    5. Кfe7+           Крd4    

  6. Кh4(7. Кf3#) Кg5     7. Кhf5+           Крe5

  8. Кg6+               Крd5 Кони поменялись местами! (Кf5↔Кg6). Конь h3 отвлечён и теперь пешки уничтожаются -

 9. К:f4+                Крe5     10. Кg6+              Крd5

11. К:e3+              Крd4     12. Кf5+               Крd5

13. e3(14. Кfe7#)  Сf8   14. К:f8        a1Ф       15. Кe7+   Крe5   16. Кf8-g6#

 

 

Теги: 
избранные многоходовки