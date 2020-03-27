70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №32

Григорий Попов, «ЮК Победа-70», 2015

Мат в 16 ходов

Главный план здесь - 1. e3 и 2. Кfe7#. Этому препятствуют чёрная ладья и чёрные пешки e3 и f4. Ладью надо как-то отвлечь, а пешки уничтожить.

В ходе реализации предварительной игры, происходит интересное событие – белые кони меняются местами.

1. Кg6-e7+ Крe5 2. Крc4(3. Кg6#) b5+

3. Крb4(4. Кc6+ Крd5 5. Кfe7#) Лb6

4. Кg6+ Крd5 5. Кfe7+ Крd4

6. Кh4(7. Кf3#) Кg5 7. Кhf5+ Крe5

8. Кg6+ Крd5 Кони поменялись местами! (Кf5↔Кg6). Конь h3 отвлечён и теперь пешки уничтожаются -

9. К:f4+ Крe5 10. Кg6+ Крd5

11. К:e3+ Крd4 12. Кf5+ Крd5

13. e3(14. Кfe7#) Сf8 14. К:f8 a1Ф 15. Кe7+ Крe5 16. Кf8-g6#