70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №32
Григорий Попов, «ЮК Победа-70», 2015
Мат в 16 ходов
Главный план здесь - 1. e3 и 2. Кfe7#. Этому препятствуют чёрная ладья и чёрные пешки e3 и f4. Ладью надо как-то отвлечь, а пешки уничтожить.
В ходе реализации предварительной игры, происходит интересное событие – белые кони меняются местами.
1. Кg6-e7+ Крe5 2. Крc4(3. Кg6#) b5+
3. Крb4(4. Кc6+ Крd5 5. Кfe7#) Лb6
4. Кg6+ Крd5 5. Кfe7+ Крd4
6. Кh4(7. Кf3#) Кg5 7. Кhf5+ Крe5
8. Кg6+ Крd5 Кони поменялись местами! (Кf5↔Кg6). Конь h3 отвлечён и теперь пешки уничтожаются -
9. К:f4+ Крe5 10. Кg6+ Крd5
11. К:e3+ Крd4 12. Кf5+ Крd5
13. e3(14. Кfe7#) Сf8 14. К:f8 a1Ф 15. Кe7+ Крe5 16. Кf8-g6#
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