70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №31
Григорий Попов, XX Мемориал З. Бирнова, 2009
мат в 26 ходов
В планы белых входит перевод коня на ‘с6’, чтобы взять под контроль поле 'd4'.
Но на пути разные препятствия. В первую очередь надо уничтожить пешку c5.
1. Сd5+ Крf5 2. Кh6+ Крe5 3. Кg4+ Крf5 4. Сe6+ Крe4 5. Кf6+ Крe5 6. Кd7+ Крe4
7. К:c5+ Крe5 8. Кd7+ Крe4 9. Кf6+ Крe5 10. Кg4+ Крe4 11. Сd5+ Крf5 12. Кh6+ Крe5
13. Кf7+ Крf5 14. Сe6+ Крe4 получилась исходная позиция без пешки c5. Теперь можно переводить коня на поле 'c6' –
15. Кg5+ Крe5 16. Кf3+ Крe4 17. Сd5+ Крf5 18. Кd4+ Крe5 19. Кc6+ Крf5 20. Сe6+ Крe4
и теперь передается право пошаховать черным
21. Крf6(22. Сd5#) К:h5+ 22. Крg5 Кf6 23. Кр:f6 С:c3+ 24. Крg5 Сf6+ 25. Кр:f6 ~, Сg8 26. Сd5#, Сf5#
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