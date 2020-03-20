70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №31

Опубликовано пт, 20/03/2020 - 16:55 пользователем PopovGL

Григорий Попов, XX Мемориал З. Бирнова, 2009

мат в 26 ходов

В планы белых входит перевод коня на ‘с6’, чтобы взять под контроль поле 'd4'.

Но на пути разные препятствия. В первую очередь надо уничтожить пешку c5. 

1. Сd5+  Крf5    2. Кh6+ Крe5   3. Кg4+  Крf5   4. Сe6+  Крe4    5. Кf6+ Крe5    6. Кd7+  Крe4

7. К:c5+ Крe5    8. Кd7+  Крe4  9. Кf6+   Крe5   10. Кg4+ Крe4  11. Сd5+  Крf5 12. Кh6+ Крe5

13. Кf7+  Крf5  14. Сe6+  Крe4  получилась исходная позиция без пешки c5. Теперь можно переводить коня на поле 'c6' –

15. Кg5+  Крe5 16. Кf3+ Крe4  17. Сd5+  Крf5   18. Кd4+  Крe5 19. Кc6+ Крf5   20. Сe6+  Крe4

и теперь передается право пошаховать черным

21. Крf6(22. Сd5#)  К:h5+   22. Крg5  Кf6  23. Кр:f С:c3+  24. Крg5  Сf6+   25. Кр:f6      ~, Сg8   26. Сd5#, Сf5#

 

 

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