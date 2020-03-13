70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №30

Опубликовано пт, 13/03/2020 - 17:42 пользователем PopovGL

Григорий Попов, ЮК “Михаил Марандюк-70”, 2019

Мат в 13 ходов

 1. Кc7+  Крd4 2. Кb5+ Крd5   3. f4(4. К:b6+ С:b6 5. c4#) g:f4

 4. Кc3+ Крd4 5. Кe2+ Крd5    6. К:f4+ Крd4  7. Кe2+ Крd5 8. Кc3+ Крd4 

 9. Кb5+ Крd5  10. c3 Кa6  11. f4  ~(a1Ф)   12. К:b6+ С:b6 13. c4#

 

Логическая задача с возвратами фигур, вращением коня.

Имеется и тонкая этюдная игра.  

В правильном мате в центре доски участвуют все белые фигуры.

 

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