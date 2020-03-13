70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №30
Опубликовано пт, 13/03/2020 - 17:42 пользователем PopovGL
Григорий Попов, ЮК “Михаил Марандюк-70”, 2019
Мат в 13 ходов
1. Кc7+ Крd4 2. Кb5+ Крd5 3. f4(4. К:b6+ С:b6 5. c4#) g:f4
4. Кc3+ Крd4 5. Кe2+ Крd5 6. К:f4+ Крd4 7. Кe2+ Крd5 8. Кc3+ Крd4
9. Кb5+ Крd5 10. c3 Кa6 11. f4 ~(a1Ф) 12. К:b6+ С:b6 13. c4#
Логическая задача с возвратами фигур, вращением коня.
Имеется и тонкая этюдная игра.
В правильном мате в центре доски участвуют все белые фигуры.
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