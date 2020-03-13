70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №30

Григорий Попов, ЮК “Михаил Марандюк-70”, 2019

Мат в 13 ходов

1. Кc7+ Крd4 2. Кb5+ Крd5 3. f4(4. К:b6+ С:b6 5. c4#) g:f4

4. Кc3+ Крd4 5. Кe2+ Крd5 6. К:f4+ Крd4 7. Кe2+ Крd5 8. Кc3+ Крd4

9. Кb5+ Крd5 10. c3 Кa6 11. f4 ~(a1Ф) 12. К:b6+ С:b6 13. c4#

Логическая задача с возвратами фигур, вращением коня.

Имеется и тонкая этюдная игра.

В правильном мате в центре доски участвуют все белые фигуры.