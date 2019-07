70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №3

Эта задача была сделана на следующий год, после достижения давней цели с двусторонним вращением. Решил сделать логическую с таким же механизмом вращения четырёх фигур вокруг белого короля. Получился белый аристократ.

Григорий Попов, “Шахматная поэзия” , 2010

Мат в 16 ходов

План - 1. Кf3+ Крe4 2. Кc3+ Крe3 3. Сc5#,

но этому препятствует - 1. … gf!,

поэтому вначале обезвреживается пешка g4.

1. Кс6+ Крe4 2. Кc3+ Крe3 3. Сc5+ Крd2 4. Кe4+ Крc2 5. Кb4+ Крb2

6. Сd4+ Крa3 7. Л1f3+! gf - преграда удалена

8. Кc2+ Крa4 9. Кc5+ Крa5 10. Сc3+ Крb6 11. Кa4+ Крc6 12. Кd4+ Крd6 13. Сb4+ Крe5

Пришли к исходной позиции и теперь по плану - 14. К:f3+ Крe4 15. Кc3+ Крe3 16. Сc5#

Здесь жертвенная ладья нужна не только для снятия контроля с поля 'f3'. Она очень даже необходима для контроля 1-й горизонтали, когда чёрный король проходит по полям 'd2'-'c2'-'b2'. И мат получился вполне нормальный, с участием всех белых фигур. Это одна из необычных логических задач. Также, как и предыдущая, она была выбрана в Альбом ФИДЕ.