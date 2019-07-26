70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №3

Опубликовано пт, 26/07/2019 - 16:11 пользователем PopovGL

 Эта задача была сделана на следующий год, после достижения давней цели с двусторонним вращением. Решил сделать логическую с таким же механизмом вращения четырёх фигур вокруг белого короля. Получился белый аристократ.

Григорий Попов, “Шахматная поэзия” , 2010

Мат в 16 ходов

План - 1. Кf3+   Крe4  2. Кc3+   Крe3  3. Сc5#,

но этому препятствует -   1. …   gf!,

поэтому вначале обезвреживается  пешка g4.

 

 1. Кс6+   Крe4    2. Кc3+    Крe3     3. Сc5+    Крd 4. Кe4+   Крc2    5. Кb4+    Крb2   

6. Сd4+   Крa3    7. Л1f3+!  gf    -  преграда удалена

 8. Кc2+    Крa4    9. Кc5+   Крa5    10. Сc3+  Крb6   11. Кa4+  Крc6    12. Кd4+  Крd6   13. Сb4+  Крe5

Пришли к исходной позиции и теперь по плану - 14. К:f3+  Крe4  15. Кc3+    Крe3   16. Сc5#

 Здесь жертвенная ладья нужна не только для снятия контроля с поля 'f3'. Она очень даже необходима для контроля 1-й горизонтали, когда чёрный король проходит по полям 'd2'-'c2'-'b2'. И мат получился вполне нормальный, с участием всех белых фигур. Это одна из необычных логических задач. Также, как и предыдущая, она была выбрана в Альбом ФИДЕ.

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