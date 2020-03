70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №29

Сегодня задача, где белый слон - настоящий герой. Он и защищает от шаха своего короля и уничтожает мешающую пешку и в конце жертвует собой для достижения цели.

Григорий Попов, JT “Bosko Miloseski – 70”, 2015

Мат в 10 ходов

Не проходит сразу - 1. К:g7#? из-за Л:g7!

Если бы не было пешки e7, то решало бы – 1. Сd8(2. g4#) Л:d8 2. К:g7#.

Поэтому вначале уничтожается пешка e7.

1. Сf2(2. g4#) Лb8+ 2. Крc4(3. g4#, К:g7#) Лc8+ 3. Сc5(4. К:g7#) Лg8 4. С:e7(5. g4#) Лc8+ 5. Сc5(6. К:g7#) Лg8

6. Сf2(7. g4#) Лc8+ 7. Крb5(8. g4#, К:g7#) Лb8+ 8. Сb6(9. g4#, К:g7#) Лg8 и теперь проходит -

9. Сd8(10. g4#) Л:d8 10. К:g7# - правильный мат