70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №29

Опубликовано пт, 06/03/2020 - 17:17 пользователем PopovGL

Сегодня задача, где белый слон - настоящий герой. Он и защищает от шаха своего короля и уничтожает мешающую пешку и в конце жертвует собой для достижения цели.

Григорий Попов, JT “Bosko Miloseski – 70”, 2015

Мат в 10 ходов

Не проходит сразу - 1. К:g7#?  из-за Л:g7!

Если бы не было пешки e7, то решало бы – 1. Сd8(2. g4#)  Л:d8  2. К:g7#.

Поэтому вначале уничтожается пешка e7.

1. Сf2(2. g4#)     Лb8+  2. Крc4(3. g4#, К:g7#)  Лc8+ 3. Сc5(4. К:g7#)  Лg8   4. С:e7(5. g4#)     Лc8+    5. Сc5(6. К:g7#)  Лg8   

 6. Сf2(7. g4#)    Лc8+   7. Крb5(8. g4#, К:g7#)  Лb8+ 8. Сb6(9. g4#, К:g7#)   Лg8  и теперь проходит -

9. Сd8(10. g4#)  Л:d8   10. К:g7# - правильный мат

 

 

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