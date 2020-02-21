70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №28

Григорий Попов, “Schach-Aktiv”, 2012

мат в 7 ходов

План №1 - 1. Лd7#? Л:d7!;

План №2 - 1. Кf5#? Л:f5!;

Для выполнения одного из планов необходимо отвлечь соответствующую ладью от защиты пунктов ‘d7’ или ‘f5’.

1. Лh8(2. Л:d8+ К:d8 3. Лd7#);

1. … Кg:h8 теперь отвлекается Лd8 -

2. Крb5!(3. Кc4#) Лb8+ 3. Крa4(4. Лd7#) Лa8+ 7. Крb3(5. Лd7#) Лa3+

5. Крc4(6. Лd7#) Лa7 6. Л:a7 ~ и план №1- 7. Лd7#;

Произошло вращение белого короля против часовой стрелки

1. … Кf:h8 теперь отвлекается Лf1 -

2. Крb3!(3. Кc4#) Лb1+ 3. Крa4(4. Кf5#) Лa1+ 4. Крb5(5. Кf5#) Лa5+

5. Крc4(6. Кf5#) Кh4 6. gh ~, Лf8 7. Кf5#(план №2), Лd7#

Произошло вращение белого короля по часовой стрелке