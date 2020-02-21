70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №28

Опубликовано пт, 21/02/2020 - 14:18 пользователем PopovGL

Григорий Попов, “Schach-Aktiv”,  2012

мат в 7 ходов

План №1 - 1. Лd7#?    Л:d7!;

План №2 - 1. Кf5#?     Л:f5!;

Для выполнения одного из планов необходимо отвлечь соответствующую ладью от защиты пунктов ‘d7’ или ‘f5’.

1. Лh8(2. Л:d8+ К:d8 3. Лd7#);

1. …   Кg:h8  теперь отвлекается Лd8 -

2. Крb5!(3. Кc4#)   Лb8+  3. Крa4(4. Лd7#)    Лa8+  7. Крb3(5. Лd7#)    Лa3+

5. Крc4(6. Лd7#)     Лa7   6. Л:a7     ~    и  план №1-   7. Лd7#;

Произошло вращение белого короля против часовой стрелки

1. …   Кf:h8  теперь отвлекается Лf1 -

2. Крb3!(3. Кc4#)  Лb1+  3. Крa4(4. Кf5#)    Лa1+ 4. Крb5(5. Кf5#)    Лa5+

5. Крc4(6. Кf5#)    Кh4  6. gh    ~, Лf8   7. Кf5#(план №2),    Лd7#

Произошло вращение белого короля по часовой стрелке

 

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