70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №28
Опубликовано пт, 21/02/2020 - 14:18 пользователем PopovGL
Григорий Попов, “Schach-Aktiv”, 2012
мат в 7 ходов
План №1 - 1. Лd7#? Л:d7!;
План №2 - 1. Кf5#? Л:f5!;
Для выполнения одного из планов необходимо отвлечь соответствующую ладью от защиты пунктов ‘d7’ или ‘f5’.
1. Лh8(2. Л:d8+ К:d8 3. Лd7#);
1. … Кg:h8 теперь отвлекается Лd8 -
2. Крb5!(3. Кc4#) Лb8+ 3. Крa4(4. Лd7#) Лa8+ 7. Крb3(5. Лd7#) Лa3+
5. Крc4(6. Лd7#) Лa7 6. Л:a7 ~ и план №1- 7. Лd7#;
Произошло вращение белого короля против часовой стрелки
1. … Кf:h8 теперь отвлекается Лf1 -
2. Крb3!(3. Кc4#) Лb1+ 3. Крa4(4. Кf5#) Лa1+ 4. Крb5(5. Кf5#) Лa5+
5. Крc4(6. Кf5#) Кh4 6. gh ~, Лf8 7. Кf5#(план №2), Лd7#
Произошло вращение белого короля по часовой стрелке
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