70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №27

Опубликовано пт, 14/02/2020 - 13:08 пользователем PopovGL

В партиях часто бывает, что белые жертвуют мешающую замыслу фигуру, делая ею ход.  В задачах можно организовать, что белые принуждают чёрных убить мешающую фигуру. 

Григорий Попов, “Задачи и этюды”, 2009

#10                        12+11

Белая ладья стоит на пути белой пешки f4, мешая ей продвинуться и подключить белого слона.

Слон, конечно, погибнет от чёрной ладьи, но тогда белому королю можно будет ходить на вертикаль ‘c’.

Таким образом, вначале белым нужно избавиться от самой сильной своей фигуры и в этом им “помогает”  черный конь –

 1. Крd6(2. Кd7#)   Кc8+   2. Крd5      Кe7+    3. Крd4     К:f5+ 4. Крd5  Кe7+  5. Крd6   Кc8+, Кf5+   

6. Крd7  Кe7  7. f5   Л:h2 8. Крc7    Кd5+    9. Крd6   Кe7      10. Кd7#   

 

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