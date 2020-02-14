70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №27

В партиях часто бывает, что белые жертвуют мешающую замыслу фигуру, делая ею ход. В задачах можно организовать, что белые принуждают чёрных убить мешающую фигуру.

Григорий Попов, “Задачи и этюды”, 2009

#10 12+11

Белая ладья стоит на пути белой пешки f4, мешая ей продвинуться и подключить белого слона.

Слон, конечно, погибнет от чёрной ладьи, но тогда белому королю можно будет ходить на вертикаль ‘c’.

Таким образом, вначале белым нужно избавиться от самой сильной своей фигуры и в этом им “помогает” черный конь –

1. Крd6(2. Кd7#) Кc8+ 2. Крd5 Кe7+ 3. Крd4 К:f5+ 4. Крd5 Кe7+ 5. Крd6 Кc8+, Кf5+

6. Крd7 Кe7 7. f5 Л:h2 8. Крc7 Кd5+ 9. Крd6 Кe7 10. Кd7#