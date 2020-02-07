70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №26

Опубликовано пт, 07/02/2020 - 15:33 пользователем PopovGL

Григорий Попов, Юбилейный конкурс  «Проблемист Украины-10», 2014

Мат в 15 ходов

План - 1. Лh8(??!)  ~  2. С:d7+  К:d7  3. Лc8#.

Этому препятствуют пешки h4 и h6, которые необходимо убрать с дороги -

 1. Крb4   Кd3+  2. Крc4   Кe5+  3. Крd4  Кf3+  4. Крe4  Кd2+  5. Крe5    Кf3+

 6. Крf4    g5+     7. hg    hgтеперь назад -

 8. Крe4   Кd2+   9. Крd4  Кf3+ 10. Крc4 Кe5+

11. Крb4 Кd3+  12. Крb3  Кe5 и наконец, план -

13. Лh8   ~    14. С:d7+ К:d7    15. Лc8#

 

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