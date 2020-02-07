70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №26
Опубликовано пт, 07/02/2020 - 15:33 пользователем PopovGL
Григорий Попов, Юбилейный конкурс «Проблемист Украины-10», 2014
Мат в 15 ходов
План - 1. Лh8(??!) ~ 2. С:d7+ К:d7 3. Лc8#.
Этому препятствуют пешки h4 и h6, которые необходимо убрать с дороги -
1. Крb4 Кd3+ 2. Крc4 Кe5+ 3. Крd4 Кf3+ 4. Крe4 Кd2+ 5. Крe5 Кf3+
6. Крf4 g5+ 7. hg hg+ теперь назад -
8. Крe4 Кd2+ 9. Крd4 Кf3+ 10. Крc4 Кe5+
11. Крb4 Кd3+ 12. Крb3 Кe5 и наконец, план -
13. Лh8 ~ 14. С:d7+ К:d7 15. Лc8#
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