70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №25

Григорий Попов, МК “Амиров-75”, 2007 г

мат в 7 ходов

План– 1. Крg6(2. Кf7#) не проходит по 2-м причинам – 1. … gf! или 1. ... С:d6!.

1. Лe3(2. Лh3#) g4 2. Лe5(3. Лh5#) g6 – устранена 1–я преграда

3. Л:e6(4. Лe8#) mc7– устранена 2–я преграда но теперь появилась новая защита – 4. Крg6?(5. Кf7#) b1Ф+!, поэтому ладья возвращается на ‘e4’-

4. Лe2(5. Лh2#) g3 5. Лe4(6. Лh4#) g5 и теперь по плану - 6. Крg6 ~ 7. Кf7#;