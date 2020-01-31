70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №25

Опубликовано пт, 31/01/2020 - 14:16 пользователем PopovGL

Григорий Попов, МК  “Амиров-75”, 2007 г

мат в 7 ходов

План– 1. Крg6(2. Кf7#) не проходит по 2-м причинам – 1. …  gf! или  1. ...  С:d6!.

1. Лe3(2. Лh3#)     g4  2. Лe5(3. Лh5#)     g6 – устранена 1–я   преграда

3. Л:e6(4. Лe8#) mc7– устранена 2–я  преграда но теперь появилась новая защита –  4. Крg6?(5. Кf7#)     b1Ф+!, поэтому ладья возвращается на ‘e4’-

4. Лe2(5. Лh2#)     g3 5. Лe4(6. Лh4#)     g5  и теперь по плану - 6. Крg6       ~        7. Кf7#;

 

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