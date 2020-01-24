70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №24

Григорий Попов, “Schach”, 2006

мат в 21 ход

1. Кe5+ Крd6(Крd4) 2. Лd1+ Крc5 3. Кd3+ Крd6 (Крd4) 4. К:f2+ Крc5 5. Кd3+ Крd6 (Крd4) 6. Кe5+ Крс5

уничтожать пешку b4 пока рано, иначе возможно Сe1. Чёрная пешка b4 пока должна защищать белого короля!

7. Лd8(8. Кd3#) Сg6 8. Кd7+ Крd6(Крd4) 9. К:f8+ Крc5 10. Кd7+ Крd6(Крd4) 11. Кe5+ Крc5 12. Лd1(13. Кd7#) Сe8

теперь убиваем пешку b4 и закрываем брешь на f2

13. Кd3+ Крd6(Крd4) 14. К:b4+Крc5 15. Кd3+ Крd6(Крd4) 16. Кf2+ Крc5

и наконец реализуется главный план-

17. Сa2(18. b4#) b4 18. Кd3+ Крd6(Крd4) 19. Кc1+ Крc5 20. Кb3+ Крc4 21. Лd4#

Логическая задача с последовательной игрой одной и той же батареи ладья+конь по 2 вертикалям и направлениям. (всего 8 раз). В задаче 5 этапов

1. Вступление (1-2 ход);

2. Уничтожение чёрной пешки f2 (3-6 ход);

3. Уничтожение чёрной ладьи f8 (7-12 ход);

4. Уничтожение чёрной пешки b4(13-16ход);

5. Финал (17-21 ход)

Игру заканчивает разрушенная, многократно использованная батарея.