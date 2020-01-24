70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №24

Опубликовано пт, 24/01/2020 - 15:08 пользователем PopovGL

Григорий  Попов,  “Schach”,  2006

мат в 21 ход

1. Кe5+ Крd6(Крd4)  2. Лd1+ Крc5  3. Кd3+ Крd6 (Крd4) 4. К:f2+ Крc5  5. Кd3+ Крd6 (Крd4) 6. Кe5+   Крс5

уничтожать пешку b4  пока рано, иначе возможно Сe1.  Чёрная пешка b4 пока должна защищать белого короля!

7. Лd8(8. Кd3#)  Сg6  8. Кd7+  Крd6(Крd4)  9. К:f8+  Крc5 10. Кd7+ Крd6(Крd4)  11. Кe5+ Крc5 12. Лd1(13. Кd7#) Сe8

теперь убиваем пешку b4 и закрываем брешь на f2

13. Кd3+ Крd6(Крd4) 14. К:b4+Крc15. Кd3+ Крd6(Крd4) 16. Кf2+  Крc5

и наконец реализуется главный план-

17. Сa2(18. b4#)    b4   18. Кd3+ Крd6(Крd4) 19. Кc1+ Крc5   20. Кb3+    Крc4   21. Лd4#

Логическая задача с последовательной игрой одной и той же батареи ладья+конь по 2 вертикалям и направлениям. (всего 8 раз). В задаче 5 этапов

1. Вступление (1-2 ход);

2. Уничтожение чёрной пешки f2 (3-6 ход);

3. Уничтожение чёрной ладьи f8 (7-12 ход);

4. Уничтожение чёрной пешки b4(13-16ход);

5. Финал (17-21 ход)

Игру заканчивает разрушенная, многократно использованная батарея.

 

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