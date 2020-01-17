70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №23

Опубликовано пт, 17/01/2020 - 17:19 пользователем PopovGL

Григорий Попов, “Московский конкурс”,  2006

мат в 7 ходов

 

Белым мешают свои же пешки - f7, h7, h6, без них белые сразу шахуют ладьёй с поля h7. От этих трёх пешек предварительной игрой надо избавиться.

Но превращать их в ферзей или ладей нельзя, так как чёрные сбросят своего ферзя и будет пат. Решает превращение всех этих пешек в слонов!

1. h8С   Ф:h8   2. h7   Фc8   3. h8С   Ф:h8 4. f    Фf6

возникла исходная позиция без пешек f7, h7, h6 и теперь уже проходит -

5. Лh7+  Крa8 6. f4+   Крc6 7. С:c6# 

 

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