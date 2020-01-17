70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №23

Григорий Попов, “Московский конкурс”, 2006

мат в 7 ходов

Белым мешают свои же пешки - f7, h7, h6, без них белые сразу шахуют ладьёй с поля h7. От этих трёх пешек предварительной игрой надо избавиться.

Но превращать их в ферзей или ладей нельзя, так как чёрные сбросят своего ферзя и будет пат. Решает превращение всех этих пешек в слонов!

1. h8С Ф:h8 2. h7 Фc8 3. h8С Ф:h8 4. f8С Фf6

возникла исходная позиция без пешек f7, h7, h6 и теперь уже проходит -

5. Лh7+ Крa8 6. f4+ Крc6 7. С:c6#