70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №22

Продолжается демонстрация избранных многоходовок. Сегодня не совсем обычная логическая задача.

Григорий Попов, “Schach -Aktiv”, 2007

#8 8+10

В задаче необычный сюжет. Белые не могут сразу играть 1. Крf7?,с угрозой 2. Кe7# из-за шахов Кd8+(Кd6+).

Надо предварительно уничтожить чёрного коня. Но на 1. Крd7 кроме Кc5+? 2. Л:c5 есть 1. ... Л:d3+!.

И в решении проблему чёрного коня неожиданно решает пешка d2!

1. Крd7(2. Кe7#) Л:d3+ 2. Крe7(3. Кh6#) Лh3 3. d4(4. Лf2+) К:c2

Пешка не только перекрыла вертикаль d, но и вместо погибшей ладьи взяла под контроль поле ‘c5’.

4. Крd7(5. Кe7#) Кc5+ 5. dc(6. Кe7#) Лd3+ 6. Крe7(7. Кh6#) Лh3 и теперь план - 7. Крf7 ~, Лf3 8. Кe7#, Кh6#