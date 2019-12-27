70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №21

22-е личное первенство России проводилось в 6 разделах. Судьями оценивались композиции участников за период 2015-2018 гг.

Каждая задача или этюд получала какую-то числовую оценку.

Затем бралась сумма 5-ти лучших композиций каждого участника.

Первая десятка лучших композиторов России в многоходовом жанре выглядит так -

РАЗДЕЛ МНОГОХОДОВЫХ ЗАДАЧ

1. А. Кузовков (Московская обл.) – 199; 2. Г. Попов (Белгородская обл.) – 183; 3–4. А. Феоктистов (Московская обл.), В. Шавырин (Свердловская обл.) – по 180;

5. Е. Фомичев (Нижегородская обл.) – 169; 6. А. Сыгуров (Самарская обл.) – 162; 7. С. Хачатуров (Мурманская обл.) – 160;

8. Г. Атаянц (Ростовская обл.) – 152; 9. М. Костылев (Ярославская обл.) – 151; 10. А. Оганесян (Чувашская республика) – 140.

Григорий Попов, The 43rd World Chess Olympiad, 2018

Мат в 15 ходов

Обструкция – одна из самых популярных тем в трех- и многоходовой задаче, заключающаяся во взаимном блокировании черными фигурами

определенного поля и созданием тем самым препятствия для попадания на тематическое поле другой черной фигуры, что используется белыми.

Несколько обструкций обычно осуществляется в многовариантных сложных задачах.

Но, как показывает нижеследующая одновариантная многоходовка, можно сделать последовательно даже 5 обструкций в довольно легкой позиции.

Рано еще 1.Кc4? (2. Фb2#) Сg1+! 2. Крxb8 Сd4!

1.b4! (2. Кb3#) Кc6+ 2. Крb6 Сg1+ 3. Крc7 Кd4 4. Кc4 (5.Фb2#) Кb5+(Сd4??) 5. Крd8 Сd4 6. Кd2 Сb6+ (Кd4??) 7. Крe7 Кd4 8. Кc4 Кc6+(Сd4??)

9. Крf8 Сd4 10. Кd2 Сc5+(Кd4??) 11. Крg8! Кe7+12. Крg7 Кf5+ 13. Крh8 Кd4, и теперь, наконец, проходит плановое – 14. Кc4 – (Сd4??) 15. Фb2#.

Черным 4 раза удавалось поменять защитников на поле ‘d4’, благодаря возможности шаховать.

Черных долго спасало еще то, что белому королю нельзя было попасть под смертельный шах слона d1.

Но на пути нашлось все-таки белое поле, недоступное белопольному слону черных – ‘g8’.

В итоге белый король пересек всю доску с “запада” на “восток” и только на “Камчатке” (поле ‘h8’) смог найти покой.

Ну, а черный конь на 14 ходу уже не мог уйти с шахом, уступая поле d4 слону, и мат стал неизбежен