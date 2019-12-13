70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №20

В 2005 году автор этих строк, после почти 20 летнего перерыва, активно занялся сочинением задач.

Эта 11-ходовка наиболее сложная логическая задача за тот год.

Григорий Попов, “Уральский проблемист”, 2005

мат в 11 ходов

План белых - 1. Сc7#, для этого надо отвлечь черную ладью с поля ‘f4’.

Но перед этим происходит избавление от пешек c2, c3, c4. И в этом помогает черный слон!

1. Крb3 (2.Фa3#) С:c4+ 2. Крa3 Сd5 3. c4 (4. Фd2#) f1К

4. Крb3 С:c4+ 5. Крa3 Сd5 6. c4 (7. Фc3#) Сg7

7. Крb3 С:c4+ 8. Крa3 Сb2+

9. Ф:b2 Сd5 10. Фc3+ Лb4 и наконец - 11. Сс7#