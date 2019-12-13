70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №20

Опубликовано пт, 13/12/2019 - 18:59 пользователем PopovGL

В 2005 году автор этих строк, после почти 20 летнего перерыва, активно занялся сочинением задач.

Эта 11-ходовка наиболее сложная логическая задача за тот год.

 

Григорий  Попов, “Уральский проблемист”, 2005

мат в 11 ходов

План белых - 1. Сc7#, для этого надо отвлечь черную ладью с поля ‘f4’.  

Но перед этим происходит избавление от пешек c2, c3, c4. И в этом помогает черный слон!     

1. Крb3 (2.Фa3#)  С:c4+  2. Крa3  Сd5    3. c4 (4. Фd2#) f  

4. Крb3    С:c4+    5. Крa3  Сd5     6. c4 (7. Фc3#)    Сg7   

7. Крb3    С:c4+    8. Крa3    Сb2+  

9. Ф:b2    Сd5    10. Фc3+   Лb4  и наконец -  11. Сс7#

 

 

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