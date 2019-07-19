70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №2

Следующая задача является по сути визитной карточкой автора.

Всегда нравилось делать подобные многоходовки, чтобы в них было что-то забавное, популярное, логическое, рекордное.

Григорий Попов, “Шахматная поэзия”, 2009

мат в 14 ходов

Подробности создания этой задачи уже были описаны. Если коротко, то дело было так. В детстве понравилась задача Петрова про бегство Наполеона. Начал сам гонять чёрного короля из угла в угол. Вскоре случайно придумал механизм вечного движения. Захотел сделать двухвариантную задачу с этим механизмом. И тут дело застопорилось на 44 года.

В 1983 году мне казалось, что достиг цели. Показывал задачу коллегам-шахматистам. В марте 1992 в Белгороде проходило первое очное соревнование решателей, по произведениям местных композиторов. Там была продемонстирована эта задача.

Но в ней позднее нашлись дефекты. Только в 2009 году достиг цели.