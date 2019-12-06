70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №19
Опубликовано пт, 06/12/2019 - 17:57 пользователем PopovGL
Продолжаем знакомство с избранными(памятными) многоходовками автора этих строк.
Очередной задаче уже 35 лет. Она была составлена в 1984 г, опубликована в 2005 г.
Григорий Попов, “Sachsische Zeitung”, 2005
мат в 12 ходов
План - 1. Крb6 ~ 2. Кbc5#, но есть - 1. … Кd7+, Сс1(a1)+, С:b7
Вначале кажется нереальным ход королём на b6 из-за этих трёх препятствий. Но в итоге он становится возможным
1. Кac5+ Крb4 2. Кd3+ Крa4 3. Кbc5+ Крa5 4. Кb3+ Крa4 5. Сf3(6. Сс6#) Сd7 (теперь нет . … Кd7+, С:b7)
6. Кbc5+ Крa5 7. Кb7+ Крa4 8. Кdc5+ Крb4 9. Кa6+ Крa4 10. Сe4(11. Сс2#) Лc1 (теперь не страшно - Сa1)
и уже проходит - 11. Крb6 ~ 12. Кbc5#
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