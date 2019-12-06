70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №19

Опубликовано пт, 06/12/2019 - 17:57 пользователем PopovGL

Продолжаем знакомство с избранными(памятными) многоходовками автора этих строк.

Очередной задаче уже 35 лет. Она была составлена в 1984 г, опубликована в 2005 г.

 

Григорий Попов, “Sachsische Zeitung”, 2005

мат в 12 ходов

План - 1. Крb6   ~    2. Кbc5#, но есть -  1. …  Кd7+, Сс1(a1)+, С:b7

Вначале кажется нереальным ход королём на b6 из-за этих трёх препятствий. Но в итоге он становится возможным

1. Кac5+ Крb4  2. Кd3+  Крa4  3. Кbc5+ Крa5  4. Кb3+  Крa4  5. Сf3(6. Сс6#)  Сd7    (теперь нет . … Кd7+,  С:b7)    

6. Кbc5+ Крa5  7.  Кb7+  Крa4  8. Кdc5+ Крb4  9. Кa6+ Крa4  10. Сe4(11. Сс2#)  Лc(теперь не страшно -  Сa1)  

и  уже проходит - 11. Крb6    ~  12. Кbc5# 

 

 

Теги: 
избранные многоходовки