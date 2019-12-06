70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №19

Продолжаем знакомство с избранными(памятными) многоходовками автора этих строк.

Очередной задаче уже 35 лет. Она была составлена в 1984 г, опубликована в 2005 г.

Григорий Попов, “Sachsische Zeitung”, 2005

мат в 12 ходов

План - 1. Крb6 ~ 2. Кbc5#, но есть - 1. … Кd7+, Сс1(a1)+, С:b7

Вначале кажется нереальным ход королём на b6 из-за этих трёх препятствий. Но в итоге он становится возможным

1. Кac5+ Крb4 2. Кd3+ Крa4 3. Кbc5+ Крa5 4. Кb3+ Крa4 5. Сf3(6. Сс6#) Сd7 (теперь нет . … Кd7+, С:b7)

6. Кbc5+ Крa5 7. Кb7+ Крa4 8. Кdc5+ Крb4 9. Кa6+ Крa4 10. Сe4(11. Сс2#) Лc1 (теперь не страшно - Сa1)

и уже проходит - 11. Крb6 ~ 12. Кbc5#