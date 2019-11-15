70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №18

Опубликовано пт, 15/11/2019 - 15:37 пользователем PopovGL

Сегодня одна из длинных логических задач с минимальным материалом.

Слон и конь белых 12 ходов маневрируют, чтобы подготовить выполнение главного плана.

Грригорий Попов, “Pat a Mat”,  №49,  2005

мат в 16 ходов

Главный план - 1. Кd5  Крc2  2. Кe3+ Крb1  3. Кc4  Крc2  4. Кa3#

Но у чёрных есть 2. … f4:e3.  Поэтому, первые 12 ходов тратятся на уничтожение пешки f4.

1. Кc6    Крc2  2. Кd4+ Крb1  3. Сb4  Крc1  4. Сa3   Лb1  5. Сd6   Лa1   6. С:f4+ Крb

7. Сd6   Крc1  8. Сa3   Лb1  9.  Сb4  Лa1  10. Сd2+ Крb1  11. Кc6   Крc2  12. Кb4+ Крb1  

Все фигуры вернулись на исходные позиции и уже проходит

13. Кd5  Крc2  14. Кe3+ Крb1  15. Кc4  Крc2  16. Кa3#

Есть интересный момент.  Нельзя 5. f6? из-за a1С!

 

Примечание. Возможно эта задача и некоторые другие показанные в этих выпусках, уже демонстрировались несколько лет ранее. Но сейчас нет времени проверять это из-за большой загруженности.

Российская Шахматная Федерация поручила быть Главным судьёй Кубка городов-героев к 75-летию Победы.

Подробности здесь - https://ruchess.ru/news/statements/komandnye_sorevnovaniya_po_sostavleniyu_shakhmatnykh_kompozitsiy_kubok_gorodov_geroev_2020/

И судьёй 6-го Всероссийского заочного соревнования по решению шахматных композиций.

Подробности здесь - https://ruchess.ru/news/statements/vi_vserossiyskie_sorevnovaniya_po_zaochnomu_resheniyu_shakhmatnykh_kompozitsiy/

Кроме того продолжаю судейство задач для Альбома FIDE. Это нужно оценить около 1000 многоходовок составленных за период 2016-2018 гг, чтобы выбрать  из них лучшие.

 

 

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