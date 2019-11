70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №18

Сегодня одна из длинных логических задач с минимальным материалом.

Слон и конь белых 12 ходов маневрируют, чтобы подготовить выполнение главного плана.

Грригорий Попов, “Pat a Mat”, №49, 2005

мат в 16 ходов

Главный план - 1. Кd5 Крc2 2. Кe3+ Крb1 3. Кc4 Крc2 4. Кa3#

Но у чёрных есть 2. … f4:e3. Поэтому, первые 12 ходов тратятся на уничтожение пешки f4.

1. Кc6 Крc2 2. Кd4+ Крb1 3. Сb4 Крc1 4. Сa3 Лb1 5. Сd6 Лa1 6. С:f4+ Крb1

7. Сd6 Крc1 8. Сa3 Лb1 9. Сb4 Лa1 10. Сd2+ Крb1 11. Кc6 Крc2 12. Кb4+ Крb1

Все фигуры вернулись на исходные позиции и уже проходит

13. Кd5 Крc2 14. Кe3+ Крb1 15. Кc4 Крc2 16. Кa3#

Есть интересный момент. Нельзя 5. f6? из-за a1С!

Примечание. Возможно эта задача и некоторые другие показанные в этих выпусках, уже демонстрировались несколько лет ранее. Но сейчас нет времени проверять это из-за большой загруженности.

Российская Шахматная Федерация поручила быть Главным судьёй Кубка городов-героев к 75-летию Победы.

Подробности здесь - https://ruchess.ru/news/statements/komandnye_sorevnovaniya_po_sostavleniyu_shakhmatnykh_kompozitsiy_kubok_gorodov_geroev_2020/

И судьёй 6-го Всероссийского заочного соревнования по решению шахматных композиций.

Подробности здесь - https://ruchess.ru/news/statements/vi_vserossiyskie_sorevnovaniya_po_zaochnomu_resheniyu_shakhmatnykh_kompozitsiy/

Кроме того продолжаю судейство задач для Альбома FIDE. Это нужно оценить около 1000 многоходовок составленных за период 2016-2018 гг, чтобы выбрать из них лучшие.