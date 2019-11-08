70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №17

Опубликовано пт, 08/11/2019 - 16:30 пользователем PopovGL

Каждый шахматист мечтает провести красивую многоходовую комбинацию с жертвой множества фигур.

В композиции можно организовать это, как говорится, по максимуму. Например в этой задаче.

Григорий Попов, 19 Командный Чемпионат России, 2016

мат в 7 ходов

1. Ф:c6  К:c6  2. c8К  С:c8  3. f4  С:f4  4. Кe3+ С:e3   5. Кd6+    К:d6     6. Лc3+   b:c3  7. b3 #

Эта задача - дань уважения композиторам 19 века. 16 августа 1851 была опубликована так называемая "бессмертная задача".

Её автор - австрийский шахматный композитор Конрад Байер. В его задаче белые эффектно жертвуют 6 фигур и дают мат оставшейся пешкой. Та задача напоминает красивую комбинацию. 

Здесь же всё логически увязано. Не проходит сразу 1. Лc3+? bxc3 2. b3#, так как есть 1. ... Кxc3!. Коня надо отвлечь ходом Кd6+, а перед этим отвлечь слона h2 и т.д.

 

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