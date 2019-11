70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №17

Каждый шахматист мечтает провести красивую многоходовую комбинацию с жертвой множества фигур.

В композиции можно организовать это, как говорится, по максимуму. Например в этой задаче.

Григорий Попов, 19 Командный Чемпионат России, 2016

мат в 7 ходов

1. Ф:c6 К:c6 2. c8К С:c8 3. f4 С:f4 4. Кe3+ С:e3 5. Кd6+ К:d6 6. Лc3+ b:c3 7. b3 #

Эта задача - дань уважения композиторам 19 века. 16 августа 1851 была опубликована так называемая "бессмертная задача".

Её автор - австрийский шахматный композитор Конрад Байер. В его задаче белые эффектно жертвуют 6 фигур и дают мат оставшейся пешкой. Та задача напоминает красивую комбинацию.

Здесь же всё логически увязано. Не проходит сразу 1. Лc3+? bxc3 2. b3#, так как есть 1. ... Кxc3!. Коня надо отвлечь ходом Кd6+, а перед этим отвлечь слона h2 и т.д.