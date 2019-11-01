70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №16
Задачи-монстры сейчас мало популярны. Решения в них не так сложны, как кажется.
Обычно белые передают ход чёрным и ждут, когда у тех кончатся хода пешками.
Но бывают и тонкости по ходу решения.
Например, в этой 60-ходовке и белые и чёрные до последнего не спешат делать важные для себя ходы.
Григорий Попов, ЮК “Ю. Горбатенко-60”, 2006
мат в 60 ходов
1. Сb7 c4 2. Крd2 Крf3 3. Лf4+ Крg2 4. Крc1 Крh3 5. Лh4+ Крg2
6. Крc2 Крf3 7. Лf4+ Крg2 (7. … Крe3 8. Сd2# ) 8. Крd2 Крh3
9. Лh4+ Крg2 10. Крe3 f6
(Нельзя 4. Крc2? и 6. Крc1? - тогда чёрный король сможет укрыться на поле ‘d3’ – 4. Крc2? Крh3 5. Лh4+ Крg2 6. Крc1 Крf3 7. Лf4+ Крe3 8. Сd2+ Крd3!)
И теперь белые повторяют вариант 2-10 ходов еще несколько раз
11. Крd2 Крf3 … 19. Крe3 f5
20. Крd2 Крf3 … 28. Крe3 a6
29. Крd2 Крf3 … 37. Крe3 a5
38. Крd2 Крf3 … 46. Крe3 a4 (это лучше чем 46. … f4)
47. Крd2 Крf3 48. Лf4+ Крg2
49. Крc1 Крh3 50. Лh4+ Крg2
51. Крc2 f4!
(наиболее подходящий момент)
52. r:f4 Крh3 53. Лh4+ Крg2
54. Крd2 Крf3 55. Лf4+ Крg2
56. Крe3 Крh3 57. Лh4+ Крg2 далее можно по плану –
58. g4 d6 59. Сc6 К~ 60. С:d5#
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