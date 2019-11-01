70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №16

Опубликовано пт, 01/11/2019 - 19:47 пользователем PopovGL

Задачи-монстры сейчас мало популярны. Решения в них не так сложны, как кажется.

Обычно белые передают ход чёрным и ждут, когда у тех кончатся хода пешками.

Но бывают и тонкости по ходу решения.

Например, в этой 60-ходовке и белые и чёрные до последнего не спешат делать важные для себя ходы.

Григорий Попов, ЮК “Ю. Горбатенко-60”, 2006

мат в 60 ходов

1. Сb7 c4  2. Крd2    Крf3   3. Лf4+    Крg2 4. Крc1    Крh3   5. Лh4+    Крg2

 6. Крc2   Крf3    7. Лf4+     Крg2   (7. …  Крe3   8. Сd2# )  8. Крd2    Крh3

 9. Лh4+  Крg2   10. Крe3       f6

  (Нельзя   4. Крc2? и 6. Крc1?  -  тогда чёрный король сможет укрыться на  поле ‘d3’ –  4. Крc2? Крh3  5. Лh4+  Крg2   6. Крc1  Крf3     7. Лf4+ Крe3   8. Сd2+  Крd3!)

И теперь белые повторяют вариант  2-10 ходов еще несколько раз

 11. Крd2  Крf3    …   19. Крe3      f5        

 20. Крd2  Крf3    …   28. Крe3      a6         

 29. Крd2  Крf3    …   37. Крe3      a5        

 38. Крd2  Крf3    …   46. Крe3      a4 (это лучше чем 46. …  f4)

 47. Крd2   Крf3       48. Лf4+    Крg2

 49. Крc1   Крh3       50. Лh4+   Крg2

 51. Крc2    f4!

 (наиболее подходящий момент)

  52. r:f4  Крh3      53. Лh4+    Крg2

  54. Крd2   Крf3       55. Лf4+    Крg2

  56. Крe3   Крh3      57. Лh4+    Крg2     далее можно по плану –

 58. g4  d6   59. Сc6  К~   60. С:d5#

 

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