70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №15

Продолжаем знакомство с лучшими многоходовыми задачами с числом ходов решения более 6.

Всего составил таких задач около 300 штук, поэтому трудно определиться с лучшими.

Возможно потом будут замены на лучшие. В предлагаемой сегодня задаче главные герои – пешки.

Григорий Попов, SuperProblem, 2016, TT-170

мат в 17 ходов

1. d3!(2. Кd2 ~ 3. Кb3#) Л:b4 2. Кd2 Л:b5 3. h4 Л:b6 4. h5 Лb2 5. h6 b5 6. h7 b4

7. h8К b3 8. Кg6 fg6 9. fg6 f5 10. g7 f4 11. g8Ф f3 12. Ф:b3 f2 13. Фc4! f1Ф+

14. К:f1 Лb~ 15. Кd2(16. Ф:d4+ Лb2 17. Кb3#) Лb2 16. Фb3 Л:b3 17. Кb3#

Темой ТТ-170 была активная игра пешек. В этой задаче и белые и чёрные пешки делают по 9 ходов.

Но наиболее интересна здесь игра чёрных на самопатование. Белым потом приходится жертвовать свои превращённые фигуры, чтобы распатовать чёрных.