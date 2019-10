70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №14

В следующей задаче очевидно, что первый ход должен быть ладьёй, освобождая поле ‘g2’ для слона.

И на первый взгляд допустимы 6 полей для отхода ладьи. Но только одно из них решает.

Григорий Попов, II МК Ю. Калугина, 2016

#20 (9+6=15)

1. Лg3!(2. Сg2#) Лa2+ 2. Кa4! (поле ‘c3’ нужно для 8. Крc3) Л:a4+ 3. Крb8 Лa8+ 4. Крc7(нет 4. b:aФ(С)#? - мешает пешка e4) Лc8+

5. Кр:b6 Лc6+ 6. Крa5 Лa6+ 7. Крb4 Лa4+ 8. Крc3 Лc4+ 9. Крd2 Лc2+ 10. Крe3 Лe2+11. Крd4 Л:e4+ 12. Крc3 Лc4+ 13. Крb2 Лc2+

14. Крa3 Лa2+ 15. Крb4 Лa4+ 16. Крc5 Лc4+ 17. Крb6 Лc6+ 18. Крa7 Лa6+ 19. Крb8(20. Сg2#) Лa8+ 20. b:a8Ф(С)#.

В итоге, белый король и чёрная ладья, своими ходами создают необычный орнамент.