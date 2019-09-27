70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №12

Опубликовано пт, 27/09/2019 - 17:25 пользователем PopovGL

Если в практических шахматах использование компьютерных подсказок строго запрещено, то в шахматной композиции строго обязательно.

Например, установить истину в этой 14-ти ходовке без помощи компьютерных программ было невозможно.

Григорий Попов,  «SuperProblem», 17/4/2015

мат в 14 ходов

1. Крd8 Сh2 2. Крc7 Сg1   3. Крc6  d4!    4. Крc7 Сh2  5. Крd8 Сg1  6. Крe8 Сh2  7. Л:d4 Сg1 

8. Лd7 Сh2  9. Крd8 Сg1  10. Крc7 Сh2 11. Крc6 Сg1 12. К:e3 f1Ф 13. nd5  Ф:f4, Сc5   14. Лe7#, Кc7#

Длинные “качели” белого короля.

Первоначальная версия этой задачи была опубликована ещё в 2007 году в “Probleemblad” без чёрного коня h1 и без чёрной пешки e3, которые казалось бы не нужны для замысла.

Но в дальнейшем, компьютерные программы нашли побочные решения в 14 ходов связанные с проведением пешки в ферзи.

И только добавление чёрного коня и пешки позволило спасти задачу.

 

 

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