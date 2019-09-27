70 избранных многоходовок Григория Попова. Задача №12

Если в практических шахматах использование компьютерных подсказок строго запрещено, то в шахматной композиции строго обязательно.

Например, установить истину в этой 14-ти ходовке без помощи компьютерных программ было невозможно.

Григорий Попов, «SuperProblem», 17/4/2015

мат в 14 ходов

1. Крd8 Сh2 2. Крc7 Сg1 3. Крc6 d4! 4. Крc7 Сh2 5. Крd8 Сg1 6. Крe8 Сh2 7. Л:d4 Сg1

8. Лd7 Сh2 9. Крd8 Сg1 10. Крc7 Сh2 11. Крc6 Сg1 12. К:e3 f1Ф 13. nd5 Ф:f4, Сc5 14. Лe7#, Кc7#

Длинные “качели” белого короля.

Первоначальная версия этой задачи была опубликована ещё в 2007 году в “Probleemblad” без чёрного коня h1 и без чёрной пешки e3, которые казалось бы не нужны для замысла.

Но в дальнейшем, компьютерные программы нашли побочные решения в 14 ходов связанные с проведением пешки в ферзи.

И только добавление чёрного коня и пешки позволило спасти задачу.